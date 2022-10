Messi: il ritorno in Argentina è ufficiale

Il discorso Leo Messi, o la Pulce per i fan, è sempre al centro delle discussioni di molti appassionati di calcio. Pare infatti che il bomber argentino sia stato al centro di molte attenzioni in vista del suo scadere del contratto con il Paris Saint – Germain. Insomma, qual è il futuro del PSG?

A giudicare dagli ultimi sviluppi pare che Messi non rimarrà in Francia ancora a lungo, ma cerchiamo di andare avanti con ordine.

La situazione fino a qualche giorno fa, Messi in Francia

Se la tua squadra si chiama Paris Saint-Germain e tra i tuoi giocatori puoi vantare un bomber come Leo Messi, altresì meglio noto coma la Pulce, sai molto bene che bisogna tenersi ben stretti questi talenti poiché ci sono molte altre squadre che farebbero carte false pur di accaparrarseli.

Proprio per questo motivo, quando un contratto sta per scadere, è sempre meglio puntare su una certa disponibilità di capitale per far sì che un campionissimo come questi ignori il richiamo della Spagna. Pare infatti che il Paris Saint-Germain abbia deciso di mantenere intatti gli accordi dell’attuale contratto con Messi, ben 30 milioni di Euro a stagione. Certo, il contratto scadrebbe ufficialmente il 30 giugno del 2023 e, al “piatto” potrebbe essere aggiunto ancora un altro anno, ma sembra che il richiamo della penisola iberica si sia fatto troppo forte. Forse quasi assordante!

La Spagna chiama e Messi risponde, si ritorna tra le fila del Barcellona

Una cifra semplicemente gargantuesca quella offerta dal Paris Saint-Germain che però, a quanto pare, non è bastata alla Pulce per far sì che rimanesse tra le fila della squadra francese. Il bomber argentino, infatti, pare che sia di ritorno tra quelle del Barcellona. Una squadra che ha visto la sua crescita sia come persona che come calciatore e che lo “conosce” oramai da più di 20 anni.

Il silenzio che avrebbe dovuto circondare la situazione contrattuale di Messi fino al termine dei Mondiali del Qatar 2022 si è dunque già spezzato a circa un mese dal loro inizio. Stando ad un post su Twitter da parte della giornalista argentina Veronica Brunati (Telemundo), nonché grande amica dello stesso Messi, pare infatti che il suo ritorno in casa del Barça sia già previsto per il prossimo anno.

Come dice lo stesso post, con una semplicità disarmante ed una potenza incredibile, “1° luglio 2023, Messi sarà un giocatore del Barça”. Una notizia bomba che ha già fatto fare i salti di gioia ai tifosi del Barcellona, oltre che dalla sedia a tutti gli appassionati di calcio che si rispettino, ma è probabile che non abbia riscosso lo stesso entusiasmo in casa del Paris Saint-Germain.

A questo punto bisogna capire se Nasser Al-Khelaïfi, Presidente del team francese, vorrà lasciare andare la Pulce così a cuor leggero oppure tenterà di giocare un’ultima carta prima che prenda quell’aereo.

È altrettanto vero che il club spagnolo si era trovato in cattive acque perché non era in grado di “reggere” il cachet di Messi dopo alcuni tagli, ma sembra che la penisola iberica sia portatrice di grandi sorprese.