Met Gala, tutti i look delle star: come erano vestiti Fedez e Chiara Ferragni

Il Met Gala 2022 ha illuminato la serata newyorkese grazie agli outfit pazzeschi di tutte le star presenti. Ieri notte durante l’apertura della mostra in America: An Anthology of Fashion, tutti i presenti si sono vestiti con dei look pazzeschi in linea con il tema della serata, gli anni dell’età dell’oro americana. Da Kim Kardashian, Gigi Hadid e Chiara Ferragni ecco tutte le foto che hanno fatto impazzire il web.

Chiara Ferragni e Fedez al Met Gala

La coppia, ancora una volta, ha fatto centro. Arrivati al Met Gala non sono sicuramente passati inosservato, anzi. Con una bellissima mezza coda lunghissima bionda, Chiara ha incantato tutti mano a mano con suo marito Fedez. Nell’ultimo post di Instagram l’influencer ha voluto dedicare questo momento alla Chiara di qualche anno fa.

Infatti, nel 2015 aveva già partecipato alla serata newyorkese, ma non così tanto felice. Ha raccontato che in quel periodo la sua vecchia relazione non stava funzionando granché e aveva bisogno che gli altri smettessero di prendere le scelte al posto suo. Così oggi, si sente finalmente realizzata e felice. “A distanza di anni so che la vecchia Chiara sarebbe orgogliosa di me”.

I due vestiti rigorosamente Versace, sono stati accolti anche da alcuni fan italiani che li hanno aspettati solo per urlare “siamo qui con voi”. Che dire, come sempre l’amore per la coppia viene dimostrato in tutto il mondo.

Altri look che hanno fatto impazzire il web

Gigi Hadid, con il suo abito Versace.

Olivia Rodrigo sempre in un meraviglioso abito Versace

Vanessa Hudgens sorprendentemente bella nel suo vistoso Moschino.

Blake Lively al Met Gala con il suo vestito che “cambia colore”

Kim Kardashian e il suo vestito pazzesco accompagnata dal suo nuovo fidanzato dopo la rottura con Kanye West.