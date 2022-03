Meteo Pasqua 2022, che tempo farà in Italia ad aprile 2022: ultime news e previsioni

Si avvicinano le feste di Pasqua e Pasquetta, che quest’anno capiteranno rispettivamente domenica 17 e lunedì 18 aprile. Anche se manca ancora un mese molte persone si stanno già chiedendo quali saranno le condizioni meteo per quelle date.

Purtroppo è ancora troppo presto per saperlo con esattezza, dato che le previsioni meteo avvengono circa 72 ore prima dei fenomeni meteorologici. Ma possiamo farci già un’idea delle linee di tendenza generale, attraverso le analisi rilasciate dai centri di calcolo internazionali.

Specifichiamo che questo tipo di previsioni sono sperimentali e non possono essere certe al 100%.

Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2022

Prendendo in considerazione i modelli del centro metereologico europeo ECMWF, possiamo vedere che nelle settimane di Pasqua e Pasquetta, i valori della pressione atmosferica aumenteranno. Sono previste anomalie positive di pressione e di geopotenziale che riguarderanno in particolar modo l’Europa occidentale e l’Italia.

Quindi per le festività pasquali il tempo si dovrebbe presentarsi stabile e soleggiato su gran parte dell’Italia. Fanno però eccezione le regioni meridionali e il versante adriatico, che potrebbero essere colpiti da qualche infiltrazione fredda proveniente dai Balcani.

Possibili precipitazioni a Pasqua?

Per quanto riguarda le possibili precipitazioni, avremo una probabile situazione di carenza di piogge sulle regioni centro-settentrionali. Nelle regioni meridionali, invece, avremo una situazione di normalità con precipitazioni in linea con le medie climatiche del periodo. Ovviamente, ricordiamo che le condizioni meteorologiche possono variare e si avrà la certezza dell’assenza o della eventuale presenza delle precipitazioni nel periodo di Pasqua solo intono al 14 di aprile.

Le temperature

Sempre secondo le linee di tendenza, le temperature dovrebbero essere più alte rispetto le medie stagionali al centro e al nord Italia. Al sud, invece, le infiltrazioni di aria fredda dai Balcani potrebbero mantenere le temperature entro le medie stagionali del mese di aprile.