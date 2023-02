I migliori casino online in Italia per varietà di giochi 2023

Il settore dell’iGaming è in continua crescita e questa tendenza non sembra destinata ad arrestarsi.

Per questo può essere difficile capire quali siano i migliori casinò online italiani: quelli che offrono il catalogo di giochi più vario, i bonus casinò più allettanti e quelli da cui è meglio scappare a gambe levate.

Abbiamo provato e recensito per te i migliori siti di casinò online affidabili.

Continua a leggere per scoprire quale sia il casinò online in Italia più adatto al tuo stile.Una cosa che possiamo già dire è che il nostro vincitore in questo test è Jackpot City.

I Migliori Casino Online in Italia

JackpotCity : il top dei casinò online AAMS

NetBet : migliore per varietà di giochi

LeoVegas : Casino online AAMS per il mobile

PokerStars : migliore bonus senza deposito

William Hill : miglior casino online digitale

Gioco Digitale : l’ideale per i principianti

Eurobet Casinò : collabora con i provider migliori

StarCasinò : il migliore per tavoli live

Bwin : il migliore casino online per le scommesse

888 Casino : ha la grafica più elegante

1. JackpotCity – il miglior casinò online in Italia in assoluto

Pro

Ottima qualità grafica

Giochi dei migliori provider

Ricco bonus casinò di benvenuto

Esperienza ventennale

Licenza AAMS ADM

Club VIP aperto a tutti

Contro

Nessuna app

JackpotCity è un casino online affermato da tempo a livello internazionale, fondato nel lontano 1998 e approdato nel 2022 anche sul mercato italiano. Si tratta di un operatore moderno che punta senz’altro alla qualità piuttosto che alla quantità.

Selezione di giochi: 4,7/5

Il catalogo di JackpotCity propone titoli di sviluppatori ormai noti e rinomati nel settore, come Microgaming, NetEnt, Play’n Go e Pragmatic Play, spaziando dai giochi di slot machine divisi in base al tema, roulette e i tavoli live di baccarat, blackjack e tanti altri.

Sebbene il numero di giochi disponibili (circa 600) non sia alto come quello di altri casinò sicuri italiani, non sentirai la necessità di altri titoli, con un catalogo di questo livello potresti giocare all’infinito senza annoiarti mai.

Bonus e Promozioni: 4,9/5

JackpotCity offre un welcome bonus generoso ai nuovi iscritti, che consiste in un premio pari al 100% sul valore del tuo primo deposito fino a un massimo di 600 €.

Tutti i giocatori che si registrano sul sito del casinò entrano a far parte automaticamente del VIP Club e avranno accesso a bonus e offerte esclusive a seconda del livello raggiunto.

Ottimizzazione mobile: 4,5/5

La piattaforma di JackpotCity è ottimizzata per l’utilizzo da dispositivi mobili e potrai giocare con la stessa fluidità della versione desktop del casinò. Puoi collegarti al casinò tramite browser web e l’interfaccia si adatterà in automatico allo schermo del tuo dispositivo.

Al momento non è disponibile un’app ufficiale per iOS o per Android.

Metodi di Pagamento: 4,9/5

Tra i metodi disponibili per effettuare depositi o prelevare le tue vincite troviamo metodi tradizionali come carta di credito e debito diversi e-wallet come Neteller e Skrill, sempre più utilizzati dai giocatori per il livello di sicurezza che riescono a offrire.

Su JackpotCity puoi effettuare transazioni in tutta sicurezza e i tuoi dati sono protetti grazie alla tecnologia SSL (Secure Socket Layer).

Voto complessivo: 4,8/5

Registrati ora su JackpotCity per ricevere subito 600 € da giocare al casinò!

2. NetBet – Migliore casino online in Italia per varietà di giochi

Pro

Buona sezione di tavoli live

Oltre 1500 giochi disponibili

Il più votato dai giocatori

App iOS e Android

Licenza AAMS ADM

Prelievi veloci

Contro

Live chat non disponibile 24/7

Restrizioni per i bonus

Il casinò online di NetBet ha una struttura di base ben congeniata e il suo servizio di assistenza clienti, nonostante non sia disponibile 24 ore su 24, è di prim’ordine.

La popolarità di NetBet non deriva solo dalla sua piattaforma casinò online AAMS, ma anche dalla sua sezione dedicata alle scommesse sportive, rendendolo a tutti gli effetti un operatore versatile, capace di accontentare ogni tipo di richiesta.

Selezione di giochi: 4,8/5

NetBet propone un catalogo con oltre 1500 titoli tra cui scegliere, dalle slot machine rinomate come le immancabili Book of Ra, Stardust e Gonzo’s Quest, ai tavoli da gioco con croupier dal vivo che sapranno regalarti un’esperienza di gaming coinvolgente.

Il casino online ha un RTP medio che supera il 93%, questo è uno dei valori più importanti che un giocatore deve verificare prima di scegliere su quale gioco investire i propri soldi.

Offre anche un ottimo casinò live, tantissime slot con jackpot, e tanti giochi da tavolo.

Bonus e Promozioni: 4,7/5

Se hai deciso di iscriverti sul sito del casinò di NetBet puoi riscuotere il tuo welcome bonus del casinò destinato agli utenti che si registrano per la prima volta sulla piattaforma.

Sarà sufficiente completare il processo di registrazione sul sito del casinò online ed effettuare una prima ricarica, per ricevere subito un bonus cashback pari al 100% fino a 200 € del valore del tuo deposito e 100 free spin.

Inoltre offre 10 € senza deposito.

Ottimizzazione mobile: 4,8/5

La piattaforma di Netbet è ottimizzata per l’utilizzo da dispositivi mobili come smartphone e tablet. Accedendo alla versione web del sito, avrai un’esperienza di gioco adatta alle dimensioni del tuo schermo.

NetBet, inoltre, ha reso disponibile un’app per iOS e Android (con ottime recensioni negli store) che ti permetterà di giocare dai tuoi dispositivi quando non puoi collegarti dal PC, senza rinunciare a nessuna delle funzioni che trovi disponibili nella versione desktop.

Metodi di Pagamento: 4,6/5

Su NetBet puoi effettuare depositi e prelievi utilizzando metodi di pagamento sicuri e affidabili come carte di credito e debito su circuiti Visa e Mastercard, Postepay, bonifico bancario, PayPal, Skrill e Paysafecard.

Ogni metodo di pagamento prevede un deposito minimo di 10 €, mentre per il prelievo i limiti possono variare, così come le tempistiche per l’accredito, per cui assicurati di verificare che il metodo di pagamento che hai deciso di utilizzare ti permetta di prelevare l’importo che desideri.

Voto complessivo: 4,7/5

Registrati su NetBet subito per iniziare a giocare sulla piattaforma più apprezzata!

3. LeoVegas – il miglior casino online italiano per esperienza mobile

L’Agenzia delle Dogane dei Monopoli (ADM) ha constatato la regolarità e completezza della documentazione e delle garanzie

presentate da LeoVegas Gaming Plc (P.IVA MT 2158 4020) e ha pertanto rilasciato la concessione numero 15011. Questa licenza garantisce ai clienti di LeoVegas Gaming Plc il pieno rispetto della regolamentazione italiana in materia di gioco a distanza. Termini e Condizioni generali di LeoVegas.it.

Pro

Bonus con free spin senza deposito

Assistenza clienti live chat

Blog con guide e approfondimenti

App migliore sul mercato

Grande lista di jackpot Megaways

Contro

Nessun numero di telefono per l’assistenza

Limiti ai prelievi

LeoVegas è un operatore tutto sommato giovane, ma in pochi anni è riuscito a scalare le classifiche e a farsi apprezzare dagli utenti italiani grazie alla sua offerta di qualità, i bonus e promo quotidiane e stagionali, oltre ai tradizionali bonus di benvenuto.

Ha vinto il premio come migliore “Mobile Operator” agli EGR Nordic Awards 2020 e agli International Gaming Awards del 2019.

Selezione di giochi: 4,5/5

LeoVegas offre un catalogo di giochi ricco con oltre 1000 slot machine tra cui scegliere, oltre 100 giochi da tavolo live, giochi di roulette, poker, baccarat e blackjack.

Lo sappiamo, spesso quando si punta alla quantità si perde un po’ di vista la qualità e varietà dell’offerta, ma non è questo il caso. Leo Vegas vanta una collaborazione con i migliori sviluppatori di giochi del settore (NetEnt, Microgaming. Evolution e tanti altri).

Bonus e Promozioni: 4,6/5

Ognuno dei top siti casinò che si rispetti offre un bonus di benvenuto agli utenti che si registrano per la prima volta sul sito del casinò.

Il bonus di benvenuto di Leo Vegas consiste in 25 free spin che ricevi immediatamente non appena registri il conto, senza dover effettuare alcun deposito, e un bonus fino a 1000 € sui tuoi primi tre depositi da giocare al casino online AAMS.

La pagina delle promozioni è in continuo aggiornamento, potresti trovare offerte stagionali o valide solo per un giorno per alcuni giochi specifici, è una pagina che vorrai tenere sicuramente d’occhio per evitare di perderti le varie offerte proposte.

Ottimizzazione mobile: 4,9/5

Vincitore di premi come miglior operatore mobile, l’app ufficiale di LeoVegas non ha bisogno di presentazioni. Puoi scaricarla direttamente dallo store Apple o come apk per i dispositivi Android.

Se non hai familiarità con le app e preferisci accedere da browser web, niente paura. Puoi visitare il casinò da iPhone, iPad, smartphone Android o Windows phone per avere la stessa esperienza di gioco che avresti sulla versione desktop del casinò.

LeoVegas è il re dei siti di casinò online italiani per una buona ragione, dopotutto.

Metodi di Pagamento: 4,7/5

Per ricaricare il tuo conto di gioco hai solo l’imbarazzo della scelta. Oltre ai metodi di pagamento tradizionali come carte di debito, LeoVegas ha reso disponibili servizi moderni come Apple Pay, PayPal, Klarna, e Skrill.

L’importo minimo per il deposito, a prescindere dal metodo di pagamento, è di soli 10 €.

Voto complessivo: 4,6/5

Effettua un primo deposito su Leo Vegas per ricevere subito un bonus di 1000 €

4. PokerStars – il migliore casino online AAMS per bonus senza deposito

Pro

Numero 1 per il poker

App per Android e iOS

Guide per migliorare nel poker

50 free spin senza deposito

Licenza AAMS ADM

Tantissime slot originali

Contro

Bonus limitati

Casinò live limitato

PokerStars è il non plus ultra dei siti di casinò per il poker online. L’homepage accoglie il giocatore con grafiche dinamiche e un’interfaccia chiara, essenziale che non si perde in dettagli inutili.

Che tu sia un giocatore di poker esperto o che sia un principiante che non ha mai neanche aperto un mazzo di carte, questo è il sito che fa al caso tuo.

Selezione di giochi: 4,7/5

Da un sito con un nome così chiaro potresti aspettarti qualcosa di diverso da una piattaforma dedicata al poker? No? Beh, sbaglieresti. PokerStars decide di andare all-in per offrire un casinò completo accanto alla sua offerta già ottima di poker online.

Se non disdegni qualche giro di rulli ogni tanto per staccare la spina, sei nel posto giusto.

Il casinò offre un’ampia scelta di giochi di slot machine, giochi da tavolo, tavoli live e una categoria di gioco interessante, “Races”, che ti permette di competere con altri giocatori per premi fino a 100,000 €

Bonus e Promozioni: 4,2/5

I nuovi utenti ricevono subito un bonus di 50 free spin senza deposito – e fino a 500 free spin sul loro primo deposito fino a un massimo di 10 €. Le vincite generate dall’utilizzo del bonus sono valide e possono essere prelevate.

PokerStars rewards è il programma che ti permette di ottenere StarsCoin giocando sul sito del casinò. Puoi utilizzare gli StarCoin per fare acquisti sullo store o puoi convertirli in bonus, per esempio con 2.500 StarsCoin ricevi un bonus di 25 €.

Ottimizzazione mobile: 4,6/5

L’interfaccia di gioco di PokerStars è ottimizzata per l’utilizzo da dispositivo mobile ma consigliamo di scaricare le sue app ufficiali disponibili per iPhone, iPad e per tutti i dispositivi Android per un’esperienza di gioco di qualità.

PokerStars ha sviluppato app distinte per il casinò, per i giochi live, per il poker e per le scommesse sportive. Tutte vantano ottime recensioni.

Metodi di Pagamento: 4,5/5

I metodi di pagamento disponibili su PokerStars sono in linea con quelli che trovi su tutti i siti di casinò online sicuri AAMS: carta di credito e debito, bonifico bancario, Postepay, ApplePay, Skrill, Neteller, PayPal, tra i vari.

Il deposito minimo è di 10 €, ma con l’importo minimo non avrai diritto a ottenere il welcome bonus che richiede almeno 20 €.

Non ci sono limiti specifici per il prelievo definiti da PokerStars, i limiti in cui potresti imbatterti sono quelli decisi dal metodo di pagamento che stai utilizzando per prelevare le tue vincite.

Voto complessivo: 4,5/5

Registrati subito su PokerStars se vuoi ricevere 50 free spin senza deposito!

5. William Hill – il migliore in Italia per le scommesse sportive

Pro

Ottime quote

App mobile

Licenza AAMS ADM

Reputazione impeccabile

Grande casino live

Catalogo di giochi completo

Contro

Più orientato alle scommesse

William Hill è un nome noto specialmente nel campo delle scommesse sportive, ma la sua piattaforma casinò non ha niente da invidiare a tanti altri competitors, vantando collaborazioni con alcuni dei migliori provider di giochi, come NetEnt e Novomatic.

Selezione di giochi: 4,5/5

Il suo palinsesto di giochi da casinò conta oltre 900 titoli tra cui gli appassionati del gioco d’azzardo potranno scegliere, dalle slot machine ai tavoli da gioco live. All’interno della proposta anche le sezioni dedicate al bingo, alla roulette e al gioco del poker.

William Hill è un casino online che non si adagia sugli allori ed è attento alle novità proposte dagli sviluppatori con cui collabora, ma anche ai trend del momento.

Dalla pagina del casinò puoi accedere alla sezione delle novità dove potrai provare tutti i giochi appena usciti e approdati sul casinò.

Bonus e Promozioni: 4/5

Con William Hill ricevi subito 200 free spin non appena completi il processo di registrazione e di verifica del tuo account e completi un deposito.

Una volta che avrai effettuato il tuo primo deposito avrai la possibilità di riscuotere un bonus di 20 € subito e fino a 1000 € da utilizzare sul casino online.

I termini e le condizioni del bonus prevedono dei requisiti di puntata da soddisfare entro un tempo limite di 7 giorni. Assicurati di tenere un occhio puntato sul calendario per non perdere i tuoi crediti.

Ottimizzazione mobile: 4,6/5

Con William Hill il gioco non si ferma mai e porti i tuoi titoli da casinò preferiti sempre con te ovunque tu vada.

Puoi scaricare dallo store Apple e come apk per Android direttamente dal sito l’app ufficiale di William Hill per continuare a giocare anche da dispositivo mobile.

Metodi di Pagamento: 4,7/5

La lista dei metodi di pagamento su William Hill è davvero lunga ed è molto improbabile che non trovi il tuo metodo di pagamento preferito su questo casino online AAMS ADM.

Oltre ai metodi di pagamento tradizionali disponibili su tutti i siti di casinò online sicuri in Italia come Visa, Mastercard, e PostePay trovi anche e-wallet come PayPal, Skrill, e Entropay.

Voto complessivo: 4,4/5

Verifica il tuo conto di gioco su William Hill per ricevere 200 free spin con cui giocare gratis!

Come Abbiamo Classificato i Migliori Casinò Online italiani

Varietà di giochi

Prendiamo in considerazione solo casinò online AAMS che collaborano con i migliori provider di giochi. Non ci basiamo solo sul numero di titoli ma sulla varietà generale dei giochi, sulla qualità, sull’importanza che un casinò dà alle nuove uscite e ai titoli ormai affermati e irrinunciabili.

Bonus e promozioni

Uno dei fattori che influenzano di più l’opinione degli utenti dei casinò online sicuri sono bonus di benvenuto e promozioni ricorrenti. Infatti, queste offerte svolgono il ruolo di attirare il cliente e invogliarlo a tornare. In questo campo, non ci limitiamo a premiare il bonus più alto, ma consideriamo anche le condizioni per trasformarlo in soldi reali.

Ottimizzazione mobile

Il numero di giocatori mobile è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, per questo motivo è importantissimo che il sito di un casinò online sia assolutamente ottimizzato per l’accesso da dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Inoltre, consideriamo un valore aggiunto lo sviluppo di app ufficiali che rispecchino la qualità della versione desktop del casino online e che siano recensite positivamente dagli utenti.

Metodi di pagamento

Niente spaventa un cliente di un casinò online della possibilità di non riuscire a prelevare le proprie vincite o di trovarsi con il conto a secco appena prima di una tanto attesa sessione di gioco.

Per questo, nelle nostre recensioni diamo molto peso alla gamma di metodi di pagamento offerti, alla loro affidabilità, ai limiti di deposito e prelievo e alla velocità con cui vengono elaborate le transazioni.

Domande Frequenti sui Migliori Casino Online in Italia

I casinò online sicuri fanno offerte per i giocatori già iscritti?

Gli operatori online sono molto attenti ai giocatori affezionati, per questo motivo alcuni casinò hanno un programma fedeltà che premia i giocatori più attivi con premi e bonus esclusivi.

Come posso ottenere free spin sui top casinò online?

Su William Hill e LeoVegas puoi ottenere i free spin con un bonus di benvenuto senza deposito registrandoti, oppure come bonus che potrai riscuotere dopo aver effettuato un primo deposito sulla piattaforma.

Devo per forza depositare soldi per giocare?

No! Tanti casinò online ti permettono di fare pratica su alcuni titoli grazie ai free spin o a un bonus in denaro virtuale, prima di registrarti e di effettuare un deposito con soldi veri.

Inoltre, avrai spesso la possibilità di provare le versioni demo dei tuoi giochi preferiti.

Posso giocare senza dare i miei dati personali?

Certamente, sebbene la norma sia quella di registrare un account sul sito del casino online che si desidera utilizzare, è possibile iniziare a giocare su alcune piattaforme senza la necessità di registrare un account e, di conseguenza, senza dover fornire i propri dati personali.

Confrontiamo i 5 Migliori Casinò Online in Italia

JackpotCity: casino online con licenza AAMS ADM di fama internazionale, moderno, con ottime grafiche, interfaccia essenziale, intuitiva, fluida, punta alla qualità dei giochi più che alla quantità. Offre un bonus di benvenuto fino a 600 €.

NetBet: negli anni è stato forse il casino online ad aver ottenuto il consenso maggiore tra i giocatori italiani, grazie soprattutto alla sua rinomata sicurezza e affidabilità. Offre un bonus di benvenuto fino a 200 € e 10 € senza deposito.

LeoVegas: due volte vincitore del premio “miglior operatore mobile”, il suo colore caratteristico fa discutere, noi ci soffermiamo sulla qualità impeccabile. Offre un bonus di benvenuto fino a 1000 € e 25 free spin alla verifica.

PokerStars: casino online storico per il poker che non ha bisogno di presentazioni, affiancato da un casinò di alto livello e un blog con guide e articoli dedicati ai principianti. Offre un bonus di benvenuto fino a 500 free spin.

William Hill: noto soprattutto come casino online ADM AAMS per le scommesse sportive, nel 2016 riceve il premio come miglior casinò digitale a Las Vegas. Offre un bonus di benvenuto fino a 1000 € e 200 free spin alla verifica.

Come Registrarsi sui Migliori Casino Online in Italia?

Il mondo dei siti casinò online ti affascina ma non sai bene cosa aspettarti dal processo di registrazione?

Non preoccuparti, registrarsi sul sito di un casinò online ADM è un processo semplicissimo.

Vediamo come registrarsi utilizzando la nostra prima scelta come esempio:

Vai sul sito di Jackpot City

Clicca sul tasto giallo “Registrati”

Inserisci i tuoi dati nella pagina

Inserisci l’indirizzo e-mail

Clicca sul link di verifica che hai ricevuto via e-mail

Fatto!

Quando sei pronto per eseguire il tuo primo deposito segui questi passaggi:

Accedi al tuo conto di gioco

Vai alla pagina dei pagamenti

Clicca su “Deposito”

Scegli il metodo di pagamento

Fatto!

Stai ancora cercando i migliori casino online?

I giocatori online hanno sempre l’ultima parola quando si tratta di valutare un casinò online, ma non abbiamo preso in considerazione la loro opinione per stilare la nostra classifica che rimane assolutamente imparziale.

JackpotCity si è guadagnato il primo posto nella nostra lista per l’interfaccia del casinò, la fluidità delle grafiche, l’affidabilità, la sicurezza, la qualità del catalogo, e il servizio clienti.

Detto questo, qualsiasi dei nostri migliori casino online italiani potrebbe andarti benissimo a seconda dei tuoi gusti.

Qualunque casino online e gioco tu scelga ricordati sempre di giocare in una maniera responsabile e senza esagerare.

