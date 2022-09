Mondo polizze: in crescita la richiesta per le assicurazioni online

Sono sempre più numerosi gli italiani che scelgono di rivolgersi al web per sottoscrivere un prodotto assicurativo.

Non è solo la comodità di poter stipulare una polizza senza doversi muovere da casa, ma è anche la convenienza economica che spinge verso l’alto i numeri relativi alle richieste di assicurazioni online.

Questi prodotti, infatti, generalmente presentano dei prezzi più contenuti, in quanto la mancanza di sedi fisiche permette alle compagnie di risparmiare sulle spese di gestione e, di conseguenza, formulare proposte piuttosto competitive. In determinate occasioni, inoltre, chi sceglie di attivare una polizza sul web, può beneficiare anche di particolari offerte a tempo, così come di altre condizioni vantaggiose stabilite dalla compagnia.

Tuttavia, in presenza di un’offerta ampia e in costante ampliamento potrebbe rivelarsi difficile orientarsi ed essere in grado di trovare un prodotto realmente conveniente. In questi casi un aiuto può arrivare dai portali di comparazione specializzati, come per esempio Facile.it, che permette di mettere a confronto le proposte delle compagnie più importanti del settore, così da individuare in modo facile e veloce l’assicurazione più indicata per le proprie necessità.

Assicurazioni online: la domanda si concentra sulle polizze RC

Dagli anni 70 in Italia vige l’obbligo di sottoscrivere una polizza RC per il proprio mezzo motore, la quale ha il compito di coprire l’intestatario contro i danni derivati in caso di incidente stradale.

Non sorprende, dunque, che le assicurazioni più richieste sul web siano proprio quelle con cui è possibile salvaguardare auto, moto, autocarri e altre tipologie di veicoli diffusi in ambito privato e professionale.

In ogni caso, è importante ricordare che le polizze RC possono essere integrate con una serie di coperture accessorie in grado di coprire anche altre tipologie di danni, come per esempio quelli riportati dal mezzo stesso al verificarsi di determinate circostanze, nonché i possibili infortuni a conducenti e passeggeri in caso di sinistri.

Le principali forme di coperture accessorie per i veicoli

Una copertura accessoria molto comune è la polizza Kasko, la quale ha la funzione di tutelare il sottoscrittore anche nel caso fosse lui a provocare i danni. La Kasko, inoltre, protegge da tutti gli incidenti che possono riguardare il veicolo a motore, nonché dai danneggiamenti accidentali.

La polizza chiamata furto e incendio, invece, è un’altra copertura accessoria estremamente diffusa e, come dice il termine, copre il sottoscrittore in caso si verifichi il furto del mezzo o qualora esso fosse danneggiato da un incendio. Sono comunque possibili delle variazioni sul contratto della polizza, da valutare in base alle proprie necessità: ad esempio si può scegliere di attivare una copertura solo parziale, per cui l’assicurazione risarcirà solamente una parte del danno.

Il premio assicurativo poi, come sempre accade, è determinata da un insieme di variabili, fra cui incide anche il valore del mezzo. Nel caso delle auto, per esempio oltre a queste coperture accessorie, si può anche scegliere di assicurare solo una parte del veicolo, come accade a chi decide di attivare la polizza cristalli. Questa particolare tipologia di copertura assicurativa, infatti, mette al riparo dai costi di un possibile danneggiamento dei cristalli provocato sia da un incidente, sia da danno accidentale.

Non solo polizze RC: le altre assicurazioni più richieste online

Oltre alle polizze obbligatorie, al giorno d’oggi il mercato assicurativo mette a disposizione un’ampia varietà di prodotti con cui è possibile accrescere il proprio livello di tutela in caso di imprevisti.

A questo proposito, senza dubbio tra le proposte più ricercate online è possibile annoverare le polizze vita e quelle sulla casa. Si tratta di un trend in parte determinato dagli anni pandemici, in cui gli italiani hanno concentrato maggiormente l’attenzione sulla salute e i propri beni.

In ogni caso, con la ripresa del turismo si sta registrando una costante crescita anche per quello che riguarda le assicurazioni viaggio, prodotti indispensabili non solo per soggiornare con tranquillità in tutti quei paesi in cui non è prevista assistenza sanitaria gratuita, ma anche utili per fronteggiare senza stress l’eventuale insorgere di tutta una serie di imprevisti.