Un veicolo che sia ecosostenibile è che sta spopolando tra giovani e meno giovani, è il monopattino. Oggi è diventata una moda, ma che sta portando indubbi benefici. Ci ritroviamo ad avere tra le mani una vettura che è facile da portare con sé, da parcheggiare o tenere in casa. Leggera e che si potrà trasportare perfino in treno o in autobus.

A questo ci aggiungiamo che è assolutamente elettrico, utilizza dunque un’energia che abbiamo in casa ed è economica. Grazie alle agevolazioni, comprare un monopattino, è molto economico.

Oggi un monopattino non è utile, ma utilissimo

Il Monopattino elettrico sta diventando una presenza costante nelle città, ma perfino nei piccoli Comuni. Alcune località turistiche hanno investito nell’acquisto di tali veicoli perché essi tendono ad essere investimenti per migliorare la viabilità. Infatti, in base ai primi mesi d’estate, abbiamo recuperato delle informazioni e ottimi feedbackche hanno capire quali sono i vantaggi per i turisti, cittadinanza e per il Comune stesso.

Prima di tutto è un modo per farsi pubblicità poiché è possibile noleggiare i monopattini tramite delle postazioni. Si possono creare dei luoghi, quelli vicino al mare, che sono frequentati da bambini e famiglie, che siano con una viabilità limitata dove circolano solo pedoni, biciclette oppure monopattini. Questo consente di avere la possibilità di una maggiore pulizia dell’aria e di una limitazione del traffico di vetture. Questo dunque andrebbe a migliorare il luogo che diventerebbe molto pubblicizzato.

Ci sono poi utenti che decidono di acquistare il proprio monopattino, scelta consigliata, perché comunque è possibile avere dei modelli che siano particolarmente scattanti e facili da guidare, si ha poi un risparmio in fattura grazie alle agevolazioni.

Oltre all’estate che potrebbe sembrare il momento migliore per riuscire ad usare questo veicolo, vediamo che esso è utile per la vita quotidiana. Persone che devono andare al lavoro, ma non hanno intenzione di usare la propria auto oppure non hanno un’auto, possono affidarsi al monopattino per fare la tratta. Ragazzi che devono andare a scuola oppure in palestra. Perfino le mamme che vogliono fare una passeggiata con i propri bambini trovano in questo veicolo una facilità di utilizzo unita poi a divertimento.

Non perdere altro tempo, viaggio veloce

Paradossalmente parliamo di “viaggio veloce” con un veicolo, cioè il monopattino, che in realtà raggiunge al massimo i 30 chilometri orari. Però spieghiamo come mai facciamo questo paragone.

Pensate a quante ore trascorrete nel traffico o alla ricerca di un parcheggio? Se andate a lavorare potresteincappare nelle ore di traffico intenso in cui rimanere bloccati. Quando si accompagnano i figli a scuola puntualmente si rimane imbottigliati nel traffico. Uscite dal lavoro ed ecco che vi ritrovate a combattere con traffico congestionato, con zone che diventano a ZTL oppure anche con dei lavori urbani.

Insomma è tantissimo il tempo che si perde per riuscire a percorrere perfino una breve tratta di strada. Questo dunque ci porta a dover dire che molte persone preferiscono utilizzare dei veicoli alternativi come ad esempio biciclette o scooter, ma ultimamente va sempre più di moda il monopattino.