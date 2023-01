Morta Lisa Loring: è stata la ‘prima’ Mercoledì della Famiglia Addams

È morta Lisa Loring, l’attrice nota per essere stata una delle prime interpreti di Mercoledì Addams. Aveva solo 5 anni quando negli anni Sessanta ha interpretato la più giovane figlia di Morticia e Gomez Addams. Ad annunciare la morte dell’artista, a soli 64 anni di età, è stata la sua amica Laurie Jacobson.

La notizia della morte è stata data dall’amica: Laurie Jacobson

“Con grande tristezza segnalo la morte della nostra amica Lisa Loring. 4 giorni fa ha avuto un grave ictus causato dal fumo e dalla pressione alta. Era stata attaccata al respiratore per 3 giorni. Ieri, la sua famiglia ha preso la difficile decisione di rimuoverlo ed è morta ieri sera. Lei è incastonata nell’arazzo che è cultura pop e nei nostri cuori sempre come mercoledì Addams. Bella, gentile, una mamma amorevole, l’eredità di Lisa nel mondo dell’intrattenimento è enorme. E l’eredità per la sua famiglia e i suoi amici — una ricchezza di umorismo, affetto e amore giocherà a lungo nei nostri ricordi. RIP, Lisa. Dannazione, ragazza… Eri molto divertente” ha scritto in un post su Facebook la Jacobson.

Ricoverata in terapia intensiva Lisa Loring era attaccata a una macchina che le consentiva di respirare, ma quando hanno ricevuto la notizia dai sanitari che la donna non si sarebbe mai più ripresa i familiari hanno preso la non facile decisione di staccarla dal respiratore.

La carriera di Lisa Loring

Lisa Loring, sposata con l’attore Doug Stevenson, a parte la grande fama ottenuta come bimba prodigio nel telefilm andato in onda negli anni ’60 The Family Addams, già negli anni 80 ha smesso di recitare dopo aver preso parte a qualche altro film e serie televisive. Da tempo, infatti, faceva tutt’altro lavoro, era impegnata nel curare le pubbliche relazioni di una catena di alberghi. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando dai fan e ammiratori dell’attrice.