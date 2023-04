Morto Federico Salvatore, il cantautore di ‘Azz’ aveva 63 anni

Federico Salvatore, noto cantautore e musicista di origine napoletana è morto. Da qualche tempo non stava bene. In molti conoscevano il 63enne per il suo ‘azz’. La notizia è stata data dalla moglie dell’artista, Flavia D’Alessio, con un messaggio toccante che ha pubblicato sui social.

Il messaggio della moglie Flavia D’Alessio

‘Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d’amore. Mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi ha pregato e sperato con me. La cosa più complicata è gestire il dolore. Federico è andato via in un’ora. È successo tutto velocemente. In un primo momento avevo pensato a una cerimonia privata ma non sarebbe stato giusto. Federico non avrebbe voluto’.

La lunga malattia

Salvatore a metà ottobre del 2021 aveva avuto un’emorragia cerebrale che aveva tenuto familiari, amici e fan con il fiato sospeso. A seguire per lui c’era stato un lungo periodo di riabilitazione. Un impegno nel quale aveva avuto sempre il sostegno della moglie e dei figli. E avevano sperato per il meglio. Contavano di poter archiviare questa brutta fase della loro vita con Federico ristabilito, Purtroppo non è andato come sperato e il cantautore 63enne non ce l’ha fatta.

I funerali, dove e quando

La moglie ha spiegato che ‘in un primo momento avevo pensato a una cerimonia privata ma non sarebbe stato giusto, Federico non avrebbe voluto. Le persone che hanno seguito Federico nella sua carriera artistica non sono semplicemente fans. Sono suoi amici. Tutti gli artisti che hanno collaborato con lui non sono stati solo colleghi. Sono i suoi amici. Mi sembra giusto dare a tutti loro la possibilità di un ultimo saluto a Federico. Cosa che non sono riuscita a fare io. Non sono riuscita a salutarlo. Per chi volesse accompagnarlo in questi in questo ultimo viaggio i funerali saranno celebrati domani 20 aprile, alle 12.30, nella Basilica di San Ciro a Portici. Grazie a chi ci ha tenuto la mano e si è preso cura di Federico in questi mesi, medici, infermieri’.

Chi era Federico Salvatore

Federico Salvatore è nato a Napoli il 17 settembre del 1959 e ben presto si manifesta il suo amore per la musica. Aveva solo 8 anni quando ha iniziato a suonare la chitarra seppure solo da autodidatta. Ma la sua carriera è iniziata a teatro, pii nel 1994 ha vinto il concorso BravoGrazie che lo ha fatto approdare al Maurizio Costanzo show. Una partecipazione grazie alla quale miete grande consenso dal pubblico. Ma ha poi partecipato al Festivalbar e anche al Festival di Sanremo nel 1996 con ‘Sulla porta’. L’anno successivo pubblica Coiote interrotto e nel 2002 l’uscita dell’album ‘L’osceno del villaggio’, mentre è del 2004 l’album Dov’è l’individuo?