Il servizio di NCC è molto famoso perché sono sempre di più le persone che preferiscono avere un’auto noleggiata e magari un autista, piuttosto che avere delle spese per una vettura privata. Sono molte le persone che, quasi tutti i giorni, hanno un proprio autista personale.

Al posto di un taxi si preferisce avere un servizio che sia totale e che ci possa far arrivare ovunque e in qualsiasi momento. Si tratta quindi di un servizio che ha delle funzionalità e i costi sono molto economici e accessibili. Infatti l’Ncc con conducente ha oggi strutturato diversi servizi che vanno incontro alle necessità dei tanti clienti che sono diversi.

Gli esempi classici sono quelli che riguardano l’uso da parte dei turisti, delle persone che non hanno una patente oppure un veicolo. Ci si ritrova perfino ad averne bisogno per arrivare in una destinazione sconosciuta in una città che è molto lontana e che ovviamente non la si conosce.

Ci sono poi gli studenti oppure chi deve raggiungere un colloquio di lavoro. Dunque è un servizio esteso che consente di avere a che fare con una serie di vantaggi e benefici che ogni utente potrà utilizzare per porre dei rimedi ai diversi problemi che ha.

Clienti senza patente, ecco la soluzione

L’NCC è utile molto ai turisti che si ritrovano a non avere un’auto privata e nemmeno una patente valida nel territorio che stanno visitando. Infatti in questo modo si ha la possibilità di muoversi liberamente, di fare dei propri tour turistici e poi si vive una vacanza assolutamente senza alcun pensiero.

Tuttavia ci sono perfino utenti che non hanno una patente perché non l’hanno mai presa, perché sono anziani o perché gli è stata ritirata. A questo punto ci si ritrova ad avere la necessità di valutare le soluzioni migliori per muoversi. L’uso dei mezzi di trasporto non è esattamente quello adatto perché comunque si è costretti a determinati orari, ad avere delle fermate che sono lontane dalla vostra destinazione finale oppure a incontrare dei problemi con una incomprensione di “linee” di autobus da prendere.

Sono problemi che in realtà diventano molto, ma molto difficili da gestire e che vi fanno poi perdere tantissimo tempo. A questo punto non preferireste avere un’auto con conducente del tutto privato? Secondo noi si perché sarete molto più autonomi e non avrete nessuno problema con l’auto.

Ncc meglio con conducente, fidatevi

Per quale motivo è meglio avere un noleggio completo di autista? Non è meglio avere un noleggio che sia poi privato?Diciamo che se avete un conducente, sarà lui il responsabile di quello che capita alla vettura e di preoccuparsi dei percorsi più veloci oltre che del traffico o del parcheggio.

In caso ci sono degli incidenti oppure di multe, sarà sempre il pilota ad essere responsabile, sollevando il cliente da qualsiasi responsabilità. Dunque non ci saranno altre preoccupazioni e questo vi consente di avere un servizio che sia valido e poco costoso perché non dovrete pagare nemmeno eventuali assicurazioni che coprono danni e incidenti di varia natura.