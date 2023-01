Negramaro n20 tour 2023: ecco quando, dove e prezzi dei biglietti

Sono un gruppo musicale pop rock molto amato dal pubblico italiano con ben 20 anni di storia al suo attivo. Non a caso i Negramaro daranno il via al loro tour, denominato appunto il N20 tour 2023, a giugno prossimo per raggiungere Caracalla, Siracusa e Verona. Un ritorno live del gruppo che terminerà a settembre.

Quali sono gli appuntamenti previsti dal tour

Sono 9 gli appuntamenti previsti con il quale il gruppo intende festeggiare insieme al suo pubblico i 20 anni di carriera. Guardiamo nel dettaglio quali sono gli appuntamenti che i Negramaro annunciano per questi 4 mesi di tour. La band inizierà a giugno, con tre appuntamenti alle Terme di Caracalla, il 13, il 14 e il 16. Proseguirà a luglio al teatro Greco di Siracusa, sempre con tre appuntamenti: il 19, il 21 e il 22 e concluderà all’Arena di Verona con tre serate il 22, il 23 e il 24 settembre.

A partire da domani 1 febbraio 2023 alle 11, i biglietti per i concerti dei Negramaro sono in vendita su Tickertmaster o Ticketone. Ma andiamo a conoscer meglio i componenti del gruppo. Chi sono? Si tratta di Giuliano, Emanuele, Ermanno, Danilo e Andrea che ormai da oltre 20 anni sono conosciuti dal pubblico semplicemente come Negramaro.

Una band che nasce nel Salento

La band deve il suo nome ai vitigni del Salento, da dove sono partiti. L’idea di dare vita alla band è nata sui banchi dell’università e il frontman del gruppo è Giuliano Sangiorgi 44enne papà di Stella, una bimba di cinque anni nata dall’unione con Ilaria Macchia.

Tra le canzoni più note del gruppo ci sono: Solo, Mentre tutto scorre, estate, Solo 3 minuti, Nuvole e lenzuola, Parlami d’amore, Sei tu la mia città, Amore che torni, Fino all’imbrunire, La prima volta, New York e nocciola, Mi basta, Pezzi ti te e tante altre ancora.