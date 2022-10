Nel 2022, gli italiani scelgono sempre di più l’ecommerce che cresce del 30%

L’aumento dei prezzi e dell’inflazione hanno conseguenze non solo sull’economia italiana. Ne risentono le famiglie, che ogni giorno devono inventarsi nuovi modi per arrivare a fine mese. Ne risentono le diverse industrie del paese, come quella del turismo, che già annuncia la crisi per la famosa Settimana Bianca. Per questo, sempre più esperti del settore consigliano modi per risparmiare su tutto quello su cui si può risparmiare, sulle bollette del gas fino allo shopping online.

La spesa è sempre più digitale

Che sia colpa della guerra in Ucraina o una delle tante conseguenze della pandemia, fare acquisti è sempre più costoso. Secondo l’Istat, begli ultimi mesi, i prezzi di frutta e verdura sono aumentati, con un rincaro annuo del 9,7%. Sono cresciuti i prezzi per i prodotti della casa e per la persona (solo ad agosto hanno registrato un aumento del 9%) e del settore della moda in generale, dato che le materie prime sono sempre più costose (a volte anche fino al 62% in più). Quindi, calano i consumi degli italiani. Ma non quelli online.

Mentre i consumatori italiani spendono sempre meno al supermercato o decidono di non andare alla boutique sotto casa, l’industria dell’online shopping è sempre più in espansione. Lo sa bene il sito di offerte e promozioni online Promo-codes.it, i cui esperti confermano che gli italiani che scelgono l’ecommerce nel 2022 sono aumentati di oltre il 25%.

Durante la pandemia e nelle ultime settimane di crisi, questa piattaforma dedicata al risparmio ha visto un aumento del traffico digitale del 75%. E sempre proprio che questo numero sia destinato a crescere, con sempre più consumatori che scelgono di usare coupon digitali e codici sconto online per la loro spesa. Come il codice sconto Tecnosell, uno dei più popolari sul sito di e-commerce, che si specializza su tecnologia ed elettronica. Oppure le promozioni come le Maxi Sport offerte che, come suggerisce il nome, sono dedicate all’abbigliamento sportivo per tutta la famiglia, età e genere.

Online, i prezzi sono ancora competitivi. E, molto probabilmente, lo rimarranno per molti anni.

La corsa al risparmio

Secondo una ricerca di Casaleggio Associati, il 2021 è stato l’anno in cui è davvero iniziato il boom dell’e-commerce che ha fatturato ben 64 miliardi di euro con un record di quasi 4 milioni di consumatori italiani che hanno scelto la spesa digitale. Il 67% degli utenti ha scelto siti esteri con una spesa media di 135 euro per ogni piattaforma di ecommerce. Le previsioni per gli incassi del 2022 sono altrettanto positive.

Infatti, questa ricerca del settore prevede una crescita annuale di quasi il 35% per tutte le industrie digitali. In cima alla classifica c’è il settore del turismo (+60%) seguito dall’alimentare (+37%) e, a terminare il podio, la moda (+36%). In tutto, il fatturato di queste piattaforme aumenterà di oltre il 50%.

È la vera corsa al risparmio, con le famiglie italiane che preferiscono le offerte competitive di siti come Promo-Codes, che offrono il meglio di ogni industria a prezzi che sembrano quasi imbattibili.