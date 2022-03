Nicolas Vaporidis pelato: ecco perchè non ha più capelli

Nicolas Vaporidis pelato, per il noto attore la perdita dei capelli ha rappresentato un vero e proprio lutto. Tra i nomi dei concorrenti che quest’anno parteciperanno all’Isola dei Famosi, spicca tra gli altri il nome di Nicolas Vaporidis. Scopriamo insieme qualche curiosità su questo promettente ragazzo!

Nicolas Vaporidis: chi è, età, carriera, amore, Instagram

Vaporidis nasce Roma nel 1981 da padre greco e madre italiana. È noto al grande pubblico per il film Notte prima degli Esami anche se i suoi primi passi nel mondo cinematografico sono legati ad un altro film, del 2002, intitolato le mosche. Oggi Vaporidis, oltre che attore è anche produttore di cinema indipendente.

L’attore nel corso della sua carriera ha avuto relazioni sentimentali anche con diverse donne di spettacolo. Attualmente però risulta essere single. È questo il motivo per il quale in Honduras gareggerà nella categoria single. Facendo un passo indietro, Vaporidis ha avuto un matrimonio con Giorgia Surina. La loro unione è durata due anni, dal 2012 al 2014; dopodichè per l’attore si sono susseguiti una serie di flirt. I più recenti con Giulia Brighi, Isabella Benedetti Livanos e Matilde Gioli.

Perchè Nicolas Vaporidis ha perso i capelli

La perdita dei capelli risale a quando l’attore era con Giorgia Surina. Mentre li stava perdendo tutti decise di radersi completamente. Un cambio di look, il suo, che a ben guardare non è dispiaciuto nè alle sue fans nè a lui stesso in quanto con il tempo ha imparato a piacersi. Il momento della perdita dei capelli fu per l’attore alla pari di un lutto; come lui stesso affermò nel corso di una trasmissione radiofonica in onda su Radio Club 91.