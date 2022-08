Notte di San Lorenzo, ecco le frasi più belle sulle stelle cadenti da inviare il 10 agosto 2022

Manca davvero poco ad una delle notti estive più romantiche in assoluto. Stiamo parlando della celeberrima notte di San Lorenzo, dove gli occhi sono tutti puntati verso il cielo, alla ricerca delle fortunate stelle cadenti. La tradizione dice che le stelle cadenti siano le lacrime versate da San Lorenzo durante il proprio supplizio e nonostante si aggirino sempre nei cieli, cadono sulla Terra solamente nel giorno in cui il Santo è morto e cioè il 10 agosto.

Notte di San Lorenzo: le migliori frasi sulle stelle cadenti

In un momento così romantico e magico una frase ad effetto è proprio quello che ci vuole! Abbiamo dunque pensato di raccogliere per voi una serie di frasi, quelle maggiormente evocative, da poter inviare ai propri parenti, amici e perché no, a quella persona tanto speciale proprio durante la suggestiva notte di San Lorenzo.