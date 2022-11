Il mondo dei casinò online è in continua espansione, gli utenti attivi sui siti degli operatori del gioco d’azzardo sono aumentanti durante la pandemia e questo trend non sembra destinato a cambiare nel prossimo futuro. Come orientarsi all’interno di un’offerta così vasta, ora che il numero dei nuovi casinò online continua ad aumentare?

Scegliere un casino su cui registrarti può sembrare un’impresa se non sai quali fattori prendere in considerazione per limitare le scelte a tua disposizione.

Quali sono i migliori nuovi casinò online in Italia?

Sebbene la scelta di un casino online sia per certi versi molto personale, ci sono alcuni aspetti che dovresti prendere in considerazione prima di registrarti sul sito di un operatore per capire se il casino su cui vuoi iscriverti fa davvero al caso tuo.

Di seguito ti proponiamo alcuni dei nuovi casinò che riteniamo tra i migliori al momento per il tipo di offerta proposta:

– Videoslots

– Bwin

– Star Casinò

– Eurobet

– Leovegas

– NetBet

Cosa cercare in un casino online

Gli aspetti più importanti da prendere in considerazione in un casino online sono sicuramente la qualità generale del software utilizzato, la selezione di giochi e il livello di sicurezza garantito ai propri utenti.

I migliori casino collaborano con sviluppatori di giochi noti e affermati e sono certificati da licenza ADM che garantisce ai giocatori un ambiente di gioco sicuro.

Di seguito esaminiamo meglio i fattori che dovresti valutare prima di registrare un conto di gioco.

Selezione di giochi

Innanzitutto devi chiederti che tipo di giocatore sei. Ti interessano più i giochi di slot machine o altri tipi di giochi come roulette, poker o magari il bingo? Solitamente i migliori casino online ti offrono una varietà tale da accontentare ogni tipo di giocatore, ma ogni casino potrebbe aver dato maggiore importanza a una selezione di giochi piuttosto che a un’altra.

I migliori casino collaborano con sviluppatori affermati, molti dei quali ti permetteranno di fare pratica sui giochi di slot prima di registrarti effettivamente. La software house 100% italiana, Capecod, ad esempio ti permette di giocare senza registrazione e senza dover depositare soldi. In questo modo potrai testare la piattaforma e i diversi giochi, senza dover rischiare i tuoi sudati risparmi.

Bonus di benvenuto

I casinò offrono quasi sempre bonus di benvenuto per incentivare le iscrizioni dei nuovi giocatori sulla propria piattaforma. I bonus di benvenuto possono essere con deposito o senza deposito.

Nel caso dei bonus senza deposito potrai ricevere un bonus in denaro o in free spin da utilizzare sul sito del casino per poter fare un po’ di pratica prima di decidere se giocare con denaro vero. A volte puoi ricevere il tuo bonus senza deposito senza la necessità di registrarti, altre volte potrebbe essere richiesto di registrarti con un conto di gioco e di verificare l’account.

Per riscuotere un bonus senza deposito dovrai innanzitutto registrarti sul sito del casino ed effettuare un primo deposito. L’importo minimo può variare da casinò a casinò, per questo motivo ti consigliamo di consultare sempre il regolamento o la sezione delle FAQ prima di registrarti e di accettare un bonus.

Metodi di pagamento

Quando scegli il casinò su cui registrarti è importante verificare che l’operatore accetti il metodo di pagamento con cui solitamente effettui i tuoi acquisti online. Ad esempio, se hai la necessità di effettuare pagamenti con PayPal, una volta che avrai verificato la tabella dei metodi di pagamento, magari può essere irrilevante sapere che il casinò accetta Skrill, Neteller e altri sistemi di pagamento. Potresti voler verificare, tuttavia, che il bonus di benvenuto sia disponibile con il metodo di pagamento che vuoi utilizzare.

A volte può capitare che i casinò stabiliscano dei limiti agli importi che puoi depositare/prelevare con un determinato metodo di pagamento, ma anche che alcuni metodi di pagamento non vengano accettati per riscuotere un bonus.

Inoltre, alcuni metodi di pagamento, come ApplePay, potrebbero essere accettati per i depositi ma non per i prelievi. Per questioni di sicurezza i casinò devono poter verificare che sia proprio tu a richiedere il prelievo, per questo motivo alcuni metodi con cui è difficile verificare la tua identità potrebbero non essere inclusi.

Assistenza Clienti

Ci si augura sempre che tutto fili liscio in ogni cosa che facciamo, purtroppo non è sempre così. Che si tratti di un problema minore o di qualcosa di più grave, è importante che il servizio clienti sia responsivo, ben preparato e, soprattutto, che sia facilmente raggiungibile.

I casinò online dovrebbero garantire un servizio clienti 24 ore su 24 considerando che i casinò online non chiudono mai. Tuttavia, questo non è sempre possibile, ma il servizio clienti dovrebbe sempre essere garantito negli orari di maggiore affluenza dei giocatori.

Licenza ADM

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rilascia la licenza ADM (ex AAMS) agli operatori che rispettano una serie di requisiti, garantendo così la sicurezza e la trasparenza di un casinò online. In alcuni casi potresti trovare dei casinò che non hanno una licenza ADM ma che hanno comunque una certificazione rilasciata da altri paesi. Si tratta di licenze ugualmente valide ma potresti andare incontro a limitazioni o i casinò potrebbero non essere disponibili se accedi dall’Italia.