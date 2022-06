Volantino Carrefour: concorso, premi e offerte fino al 6 giugno 2022

Tante offerte e promozioni con Carrefour in questi primi giorni del mese di giugno. Non solo. Oltre alle tradizionali scontistiche dei volantini la novità è rappresentata dal concorso In Viaggio con Carrefour che durerà fino al prossimo 30 giugno. Ma andiamo con ordine e scopriamo tutti i possibili vantaggi per i clienti.

Offerte volantino Carrefour giugno 2022

Partiamo dalle offerte del volantino. Intanto sconti sono previsti sui gelati come il nuovo cornetto a 2.99 euro i sul gelato Pocket Coffee sempre a 2.99 euro. I mini cornetti Algida sono invece a 2.19 euro invece di 3.65 euro. La birra Beck’s da 660ml è in offerta invece a 0.95 euro con un risparmio del 35%. Promozioni anche sugli affettati: il cotto Negroni si può comprare a 1.99 euro anziché 2.85 euro.

Ma queste sono solo alcune delle promozioni in primo piano. Per consultare tutte le offerte del nuovo volantino Carrefour di giugno è possibile cliccare a questo link. Ulteriori dettagli sul sito o nei punti vendita.

Il concorso In Viaggio

Abbinato al volantino c’è anche il concorso In viaggio con Carrefour che permette di vincere numerosi premi. In palio ci sono 35 JEEP RENEGADE E-HYBRID e altri 40.000 fantastici premi

Terre d’Italia e Gift Card Carrefour.

Come partecipare

Step 1. Fai la spesa e ricevi la cartolina per ogni 20€ di spesa nei Carrefour Iper e Market, 15€ nei Carrefour Express. In alternativa con 40 punti Sprint con Carta SpesAmica PAYBACK si riceverà una cartolina. Dopodiché sarà necessario registrarsi su questo sito, concorso.carrefour.it, ed inserire il codice riportato sullo scontrino. Dopodiché scoprirai subito se hai vinto uno dei premi Instant Win; a quel punto basterà validare la vincita entro 5 giorni per ricevere il tuo premio.