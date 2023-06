Nuovo Volantino Eurospin, promozioni e sconti da non perdere dal 22 giugno 2023

Sarà attivo da domani, giovedì 22 giugno, il nuovo volantino Eurospin, la nota catena di supermercati che mette a disposizioni dei propri consumatori una vasta gamma a prezzi davvero imbattili! Grazie al costante aggiornamento dei propri volantini, l’azienda consente di riempire il proprio carrello della spesa approfittando delle offerte che fanno capolino a più riprese nei supermercati. A proposito di offerte, quelle presenti nel nuovo volantino – e che vi illustreremo nel corso dell’articolo – saranno attive da domani e fino al prossimo 2 luglio. Non c’è, insomma, tempo da perdere, cosa aspettate per portare sulla vostra tavola il meglio dei prodotti culinari a prezzi davvero competiti?

Al via il nuovo volantino Eurospin

Le offerte presenti nel nuovo volantino della conosciuta catena di supermercati Eurospin riguardano una davvero vasta gamma di prodotti. Si va, infatti, dal banco fresco ai surgelati, passando per la dispensa ed arrivando anche ai prodotti per la cura della casa e delle persona. Ce n’è davvero per tutti i gusti e tutte le tasche. Come anticipato le promozioni inizieranno a partire da domani e fino al prossimo 2 luglio, sconti che vi permetteranno di riempire il carrello con prezzi davvero imbattibili. Non indugiamo oltre e vediamo alcuni dei prodotti in promozione e che è possibile trovare in tutti i supermercati Eurospin.

Le promozioni

Tante le promozioni attive. Ad esempio, nel banco frigo il macinato misto di bovino adulto/suino è prezzato 6.69 euro al kg, l’asiago fresco Dop a 7.95 euro, con uno sconto del 20%. Interessante anche l’offerta sullo speck stagionato affumicato a 2.19 euro così come sulla coppa stagionata a 1.49 euro ed ancora, il salame ungherese a 1.35 euro. Passando invece al reparto dispensa, così prezioso per fare in modo che non manchi nulla a casa, segnaliamo le seguenti offerte: carta igienica La morbida da 12 rotoli a 3.49 euro e il liquido per lavatrice marsiglia e felce da 50 lavaggi a 3.69 euro. Quelle che vi abbiamo segnalato è soltanto una piccola parte degli sconti attivi e presenti nei supermercati. Di seguito anche alcune foto. Il volantino integrale è consultabili cliccando QUI.