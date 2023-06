Nuovo volantino Lidl “Super Offerte”: sconti e promozioni da lunedì 5 giugno 2023

Da domani mattina, lunedì 5 giugno 2023, presso i supermercati LIDL sarà valido il volantino “Super Offerte”. Come sempre, tante le nuove promozioni e gli sconti disposizione dei clienti della catena, con importanti offerte su prodotti alimentari o per la casa. Di seguito, vi andiamo un po’ a spiegare gli “sconti imperdibili” messi in atto dal supermercato per questo mese.

Il volantino “Super Offerte” della LIDL

Arriva l’Estate 2023 e torna la stagione di melone per le tavole degli italiani. Alla Lidl, per l’occasione, troveremo il melone retato al prezzo di 1,29 euro al kg (-27% di sconto). Poi, al reparto della macelleria, non perdiamoci le polpettine di tacchino e suino, al prezzo di 2,89 euro a confezione. Con il caldo, cosa meglio di un buon gelato dentro casa? Lo stesso di gelato al limone della Gelatelli, al prezzo di 1,59 euro a confezione (-27% di sconto). Per rinfrescarci, anche i succhi di frutta alla “mela e banana” della Solevita, al prezzo di 1,29 euro a confezione (-27% di sconto).

Per la frutta e la verdura

Dopo il melone, offerte anche sul cocomero. L’anguria sfusa, infatti, la troviamo a 0,89 euro al kg (-31% di sconto). Poi, i pomodori piccadilly, li troviamo al prezzo eccezionale di 1,49 euro a confezione (-25% di sconto). Per i cetrioli sfusi, invece, troviamo il prezzo di 1,09 euro al kg (-26% di sconto). Le carote julienne della Vallericca, le troviamo al costo di 0,59 euro a confezione (-25% di sconto). Concludono le albicocche, offerte al prezzo di 2,49 euro al kg (-28% di sconto).

La carne e il pesce

Per la carne, troviamo le fettine adatte alla pizzaiola di bovino adulto scottona al costo di 9,99 euro al kg (-23% di sconto). Per il pesce, troviamo il filetto di merluzzo nordico, passato in pastella, al prezzo di 3,69 euro a confezione (-22% di sconto). Tornando alla carne, gli spiedini di pollo e suino piccante al costo di 4,49 euro a confezione.