Offerte di Capodanno 2022 da Euronics: sconti fino al 40%, sfoglia il volantino

Un pioggia di offerte è pronta ad investire i clienti della nota catena di Euronics. Sconti fino al 40% su un’ampia gamma di prodotti, così da poter portarsi a casa il meglio della tecnologia a prezzi davvero imbattibili. Rientrano nella promozione smart tv, accessori hi tech e molto altro, c’è solamente l’imbarazzo della scelta. Non resta altro che mettersi comodi e dare un’occhiata agli imperdibili sconti.

Volantino Natale 2022 Euronics, ecco “Regali Last Minute”, tutte le promozioni e gli sconti

Da Euronics sconti fino al 40%

Come anticipato, le offerte di Euronics riguardava una gamma di prodotti davvero ampia! Se dunque volete concedervi qualche regalo oppure se volete fare un regalo a qualcuno che in occasione del Natale non avete ancora visto, quale occasione migliore di questa per portarsi a casa il meglio della tecnologia a prezzi davvero vantaggiosi? Gli sconti applicati da Eurnonics arrivano, infatti, fino al 40%. Non resta altro che darci un’occhiata!

Le offerte

Tra i prodotti in promozione da Euronics segnaliamo l’ampia gamma delle smart tv. Ad esempio, il televisore LG OLED costa 1.018 invece che 1.999.00 mentre la tv HISENSE è a 649 euro invece che a 999 come da listino. Ancora, un interessante promozione sempre su una televisione a marchio HISENSE che costa 249 euro invece che 399 euro. Di seguito alcune foto di alcune delle promozioni attive da Euronics. Si ricorda che tutte le offerte disponibili da Euronics sono consultabili cliccando QUI