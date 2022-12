Offerte di Capodanno 2022 da Mediaworld: Megasconti, sfoglia il volantino, le promozioni fino al 6 gennaio

In vista di Capodanno, arrivano le offerte dei Megasconti da Mediaworld per il reparto della telefonia mobile. Gli sconti saranno possibili, con la promozione in atto, fino al giorno del 6 gennaio 2023. Per gli smartphone, troviamo lo Xiaomi modello “11T PRO 5G 8+256, 256 GB, GREY”, al prezzo di 419,40 euro e con il -40% di sconto. Sempre della Xiaomi, troviamo il modello “Redmi 10C 3+64, 64 GB, BLUE”, al prezzo di 118,99 euro e con il -33,89% di sconto.

I Megasconti di Mediaworld per Capodanno

Per gli IPhone, è possibile trovare il modello “13 256GB BK, 256 GB”, al prezzo di 984,87 euro e con il -7% di sconto. I modelli Apple sarà possibile acquistarli nei colori: nero, blu, verde, bianco, rosso e rosa. Per gli smartwatch, possiamo trovare un Amazfit del modello “GTR 3 PRO”, al prezzo di 149,99 euro e con il -24,96% di sconto. I modelli saranno rintracciabili nei colori grigio e color carne. Per gli auricolari wireless, possiamo trovare gli Urbanista del modello “London AURICOLARI, White Pearl – Bianco”, al prezzo di 59,99 euro e con il -60% di sconto.

Per le casse bluetooth, troviamo un Sony modello “SRSXE200B.CE7”, al prezzo di 89,99 euro e con il -40% di sconto. I modelli di case si possono trovare nei colori: nero, celeste, bianco e arancione. Per i notebook, troviamo un Lenovo modello “V V15 i3, 15,6 pollici, processore Intel® Core™ i3, INTEL UHD Graphics, 8 GB SSD, 256 GB, Gray”, al prezzo di 341,99 euro e con il -40% di sconto. Per i tablet, invece, troviamo un Lenovo modello “M10 Plus Gen 2 LTE 64, 64 GB, 4G (LTE), 10,3 pollici”, al prezzo di 162,99 euro con il -34,8% di sconto.

Per gli smart home, troviamo una lampada led modello "EZVIZ LB1-COLOR", al prezzo di 8,99 euro e il -40,02% di sconto.