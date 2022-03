Offerte e sconti per la Festa della Donna, le migliori promozioni MediaWorld fino al 9 marzo 2022

Sconti e offerte per la festa della donna, promozioni anche da MediaWorld. Per festeggiare l’8 marzo sono molte le catene che hanno deciso di lanciare particolari campagne promozionali e festeggiare così la giornata dedicata alle donne. Ecco quelle del noto marchio di prodotti per l’elettronica.

Volantino MediaWorld Festa della Donna

Per questo MediaWorld ha lanciato la promozione “La Tecnologia è donna” con offerte valide dal 1 al 9 marzo 2022. Nel volantino tanti prodotti in offerta con sconti su telefonia, smartwatch, pc, tv ed elettrodomestici. E ancora: sconti anche su prodotti per la cura della persona, quali asciugacapelli, piastre e spazzole.

Offerte smartphone

Vediamo qualche articolo in promozione per ciò che riguarda i cellulari:

Samsung S22 a 1379.00 euro

a 1379.00 euro Galaxy A526 a 299.00 euro invece di 469.00

a 299.00 euro invece di 469.00 Galaxy A12 a 139.99 euro anziché 159.99

a 139.99 euro anziché 159.99 Galaxy Z Flip a 749.00 euro invece di 1.099.00 euro

a 749.00 euro invece di 1.099.00 euro Oppo Find X3 a 749.00 euro invece di 1149.00 euro

Tutte le promozioni del volantino

Ma queste sono solo alcune delle offerte contenute nel volantino. In evidenza troviamo anche l’iPhone 12 in versione combinata con l’Apple Watch a 958 euro con un risparmio di 60 euro. Quindi la piastra Dyson corrale a 449 euro. Per i PC ecco invece il MacBook air 13′‘ a 999 euro anziché 1159.

Per scoprire le altre promo clicca qui e sfoglia il volantino