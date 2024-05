Offerte last minute ponte 2 giugno 2024: le migliori destinazioni

Chi ha già dato uno sguardo al calendario è perfettamente consapevole che il ponte del 2 giugno 2024 è un ponte non ponte. Diciamolo sin da subito. Di fatto, il 2 giugno quest’anno cadrà malauguratamente di domenica, e forse questo è lo scotto da pagare per altri ponti, ben più incisivi, che ci sono stati nei mesi precedenti. Ma che importa: si tratta pur sempre di un weekend di festa, e quindi deve essere vissuto nel migliore dei modi. E allora, se state pensando a dove andare in vacanza per il ponte del 2 giugno, anche se nel 2024 cade di domenica, siete nel posto giusto! Ecco di seguito tutte le offerte e le migliori destinazioni da visitare. Continuate a leggere l’articolo!

Dove andare per il ponte 2 giugno 2024

Dal momento che il 2 giugno quest’anno cadrà di domenica, meglio optare per la città e approfittare delle tante offerte che sono già disponibili sulle diverse piattaforme. Ma, soprattutto, meglio rimanere nei paraggi, per gustarsi al meglio il nostro Bel Paese in uno dei periodi migliori dell’anno: quello che precede di poco l’inizio dell’estate. Un momento in cui è possibile fare delle lunghe passeggiate tra le città d’arte, come Roma, Firenze, Venezia, Napoli, oppure optare per piccoli borghi come quelli che si trovano in Umbra, Lazio e Toscana. Insomma, dato che il ponte non è lunghissimo, una buona idea è sempre quella di esplorare le località vicine. Ovviamente, per coloro che non vogliono rinunciare all’avventura estera, è possibile pensare in grande e volgere lo sguardo anche altrove. Non temete, in questo articolo ne troverete per tutti i gusti!

Le migliori offerte in l’Italia per il ponte del 2 giugno 2024

Tra le fonti e i siti su cui facciamo affidamento per proporvi le migliori offerte per un viaggio low cost e sfruttare al massimo il weekend del 2 giugno, c’è sicuramente Pirati in Viaggio: una piattaforma molto nota per gli amanti dell’avventura che da sempre riesce a scovare le migliori offerte per poter parti last minute. Tra le diverse mete italiane proposte sul loro sito, e che quest’anno pare stiano creando un vero e proprio trend per le vacanze a stretto giro, ci sono:

Lampedusa (Isole Pelagie)

Lampedusa è certamente una meta da prendere in considerazione. Si tratta di una delle Isole Pelagie, nel grande blu del Mar Mediterraneo. La località è soprattutto nota per le sue bellissime spiagge, tra cui la famosa Spiaggia dei Conigli, con acque poco profonde e cristalline.

La Gallura (Sardegna)

La Gallura è una regione storica della Sardegna, meta ambita dagli amanti delle vacanze al mare. La zona comprende l’intero settore nord-orientale della grande isola, quella che si estende a partire dal fiume Coghinas fino al massiccio monte Nieddu a sudest. Le sue sono coste selvagge, primitive quasi, frastagliate e grandi. Percorrendole si intravedono strette e lunghe insenature irte di rocce granitiche. Il mare è fantastico, i paesaggi mozzafiato: è di sicuro la zona più ambita di tutta la regione.

Lago di Garda

Un lago che è quasi un piccolo mare, con un grande respiro, tenuto fermo dalle pianure e dalle montagne che lo incoronano intorno. Il clima è tra i migliori, e i paesaggi sono irrinunciabili, da visitare almeno una volta nella vita. In particolare, come suggestione per un viaggio, è bene ricordare che all’interno del versante lombardo, il Lago è attraversato dalla rinomata Gardesana occidentale, strada costiera di circa 70 di km che tocca le mete più note. Fantastico no?

Tutte le offerte disponibili le potrete trovare al seguente link: https://www.piratinviaggio.it/vacanze/calendario-di-viaggio/giugno/ponte-2-giugno

Le migliori mete all’estero per il ponte del 2 giugno 2024

Passiamo ora ai più intrepidi, ovvero coloro che, anche se per un solo weekend, non vogliono comunque rinunciare alla possibilità di un viaggio all’estero. Ecco le mete per le quali sono attive diverse offerte in questo periodo.

Praga, un weekend favoloso

Praga è una città misterica, antica: porta con sé oltre 1.100 anni di storia, il che si evince soprattutto nella sua architettura e cultura. Un viaggio a Praga significa attraversare una città medievale alla scoperta del romanticismo gotico delle sue architetture, con tanto di castelli, chiese imponenti e strade maestose.

Le migliori offerte per Praga le potrete trovare qui: https://www.piratinviaggio.it/destinazioni/repubblica-ceca/praga

A spasso per le strade di Lisbona nel weekend

Con Lisbona cambiamo completamente coordinate, sia spaziali che climatiche e culturali. Mare, sole, tram che attraversano le città e tanto cibo. Questa magnifica città, la capitale del Portogallo, sorge a ridosso della costa ed è caratterizzata da un paesaggio prevalentemente collinare. Dall’imponente castello di São Jorge, il panorama si allarga sugli edifici in tinte pastello della città vecchia, richiamano antiche poesie di un amore solitario e nostalgico. Le strade sono continuamente animate da musica, spettacoli e odori di ogni tipo.

Le migliori offerte per Lisbona le potrete trovare qui:

https://www.piratinviaggio.it/destinazioni/portogallo/lisbona

Amsterdam d’estate è una svolta!

Mettete la bellezza, i colori, l’eccentricità e la modernità di una città come Amsterdam e pensatela in un clima estivo, con il sole e i canali che si riempiono di musica, grigliate, eventi e spettacoli. Poi, immaginate le strade che si attardano la sera, e i turisti in cerca di avventure. Ebbene, anche se di solito non è proprio il mese consueto, giugno potrebbe essere perfetto per vedere questa città sotto un altro aspetto. E le offerte non mancano.

Le migliori offerte per Amsterdam le potrete trovare qui:

https://www.piratinviaggio.it/hotel/amsterdam-nei-mesi-estivi-a-prezzi-favolosi