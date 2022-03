Offerte Tim, le nuove promozioni mobili per portabilità da 7.99 euro al mese

Stanno per arrivare le nuove offerte Tim, con prezzi davvero competiti per il mercato della telefonia. Oggi è impensabile rimanere scollegati dal mondo: infatti ognuno di uno utilizza quotidianamente il proprio smartphone per fare una numerossima serie di azioni. Per questo oltre che disporre di un adeguato device è essenziale essere in possesso della tarriffa telefonica maggiormente adatta alle proprie esigenze.

Nuove offerte Tim: le promozioni per la portabilità

L’operatore italiano ha voluto lanciare sul mercato 3 nuove promozioni a partire da 7.99 euro al mese. Le nuove offerte Tim sono attivabili dai clienti provenienti da altri operatori virtuali ma con alcuni differenziazioni. La più economica è TIM Supreme New da 7.99 euro al mese. Essa permette di avere minuti illimitati verso tutti, Sms senza limiti, 70 giga di internet e nessun costo di attivazione. Quest’ultima potrà essere effettatuata per la maggior parte di operatori virtuali presenti in Italia eccetto che per Iliad, Kena, Very Mobile, ho.Mobile e Lycamobile.

La seconda offerta è Tim Special LE da 9.99 euro al mese. Le sue caratteriste sono le medesime dell’offerta precedente con la differenza che aumentano i giga a disposizione per internet che saranno 100. Inoltre, essa ha un costo di attivazione pari a 5 euro. Tuttavia, per questa tipologia di offerta la portabilità sarà effettuabile anche da Iliad mentre non sarà valida per i seguenti operatori virtuali: Coop Voce, Kena, Very Mobile, Fastweb, ho. e Lycamobile.

Infine, l’ultima nuova offerta di Tim è TIM Super LE da 9.99 euro al mese. Le peculiarità della promozione sono le medesime della precedente. In cosa differiscono allora? Questa tariffa sarà accessibile sono per i clienti che vengono dai seguenti operatori: Coop Voce, Tiscali, BT Italia, BT Etnia e Vianova e Fastweb.