Ognissanti, messa e Recita Angelus in tv oggi 1 novembre 2022: orari, canali e diretta streaming

Messa in tv martedì 1 novembre 2022. Abbiamo salutato il mese di ottobre, oggi è la festa di tutti i santi ed è una ricorrenza fondamentale e importantissima per chi crede. Come da prassi, oggi torna l’appuntamento con la liturgia e la recita dell’Angelus di Papa Francesco. C’è chi potrà andare fisicamente in chiesa e chi, invece, dovrà ‘accontentarsi’ della televisione perché le celebrazioni verranno trasmesse anche lì, anche su Rai 1 (e in diretta streaming). Insomma, le alternative non mancano: ecco dove sintonizzarsi e a che ora.

Messa in tv 1 novembre 2022: dove vederla e a che ora

Su Rai 1 dopo il programma a A sua immagine, condotto da Lorena Bianchetti, andrà in onda alle 10.55 la Santa Messa dalla Cattedrale di San Cataldo (Taranto) con il commento di Orazio Coclite, poi alle 12 ci sarà la Recita dell’Angelus, in diretta dalla Basilica di San Pietro in Vaticano. Alle 13.30, invece, sarà la volta del TG1, poi la linea passerà a Serena Bortone e alla sua trasmissione Oggi è un altro giorno.

Per seguirla in streaming

Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la messa online tramite video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa Messa in live streaming.