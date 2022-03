Olena Zelenska, chi è la moglie del presidente Zelensky: età, lavoro e vita privata dell’attivista ucraina

Sempre al fianco del marito, Olena Zelenska, moglie del Presidente Ucraino Zelensky, continua ad incitare il popolo a resistere contro l’invasore Russo. Prima dello scoppio della guerra si occupava di cause sociali: adesso è rimasta in prima linea vicina alla popolazione pesantemente provata dal conflitto.

Olena Zelenska, chi è

La coppia si è conosciuta anni fa quando Volodymyr Zelensky, attuale leader ucraino, ancora non aveva intrapreso la carriera politica (faceva il comico, ndr). Olena Zelenska è un architetto ma anche scrittrice nonché autrice. La sua immagine è stata prestata inoltre per diverse copertine di riviste famose tra cui Vogue Ucraina. Come detto prima della guerra era molto attiva nel sociale e ha svolto numerose iniziative con organismi internazionali come l’Unicef.

Età, vita privata

Olena è nata nella città di Kryvyj Rih, nella parte centrale della nazione. Ha 44 anni. Nel corso della sua formazione ha studiato alla Facoltà di Ingegneria Civile presso la National University della sua città natale. Oggi è la first lady dell’Ucraina.

Instagram, l’impegno durante la guerra

Dal suo profilo Instagram ufficiale (ma non solo) sin dallo scoppio della guerra ha continuato a postare messaggi a favore della popolazione ucraina. Il suo account è seguito da circa 2 milioni di followers.