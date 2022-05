Il matrimonio è uno dei giorni piu’ importanti della vita di coppia perché è da questo momento che si inizia una vita insieme e la costruzione di una famiglia. Nel momento in cui si decide di convolare a nozze, occorre pensare a quali sono tutti gli step necessari per arrivare a svolgere un’organizzazione perfetta.

Esistono i professionisti, i famosi wedding planner che sanno organizzarsi in pochissimo tempo e senza creare dei problemi di nessun genere al proprio cliente. Vero è che poi ci sono persone che hanno intenzione di avere un matrimonio da sogno, ed altri invece che vogliono seguire la moda e le tendenze.

Alla fine però ci si deve organizzare seguendo dei semplici consigli. Quante volte pensare a fare un matrimonio dove puntualmente le cose non si incastrano. Per esempio si ha un abito da sposa molto di tendenza, ma poi il luogo del ricevimento è eccessivamente moderno, tanto che non si ha una linea da seguire. Magari poi si termina con delle bomboniere che sono di uno stile vintage.

Si nota che questo è un matrimonio che è stato deciso solo in base al momento, cioè quello che ci è stato mostrato quello abbiamo deciso di comprare.

Dunque cerchiamo di fare Organizzare un matrimonio che possa essere realmente bello da vedere e da vivere, ma soprattutto che sia in grado di rispettare interamente tutte le caratteristiche e le aspettative che sono importanti per questo giorno.

Parti dalla location per avere un mood

Da dove si iniziano a prendere le decisioni per un matrimonio? Ebbene dalla location. Prima di pensare all’acquisto dell’abito, al menù, alle bomboniere o alla lista nozze, dovete preoccuparvi della location perché sarà essa a decidere interamente quale sia il mood.

Tra l’altro la prima location che ci attrae è quello che poi consente di capire immediatamente quale sia effettivamente il nostro stile. Per le persone romantiche si scelgono degli ambienti che sono di campagna oppure in montagna, ma con stile romantico e, perché no, magari un bel luogo in riva al mare. Questo però ci aiuta poi ad avere almeno una linea da seguire ed è per questo che si consiglia di pensare principalmente alla location.

Decidi il menù in base alla location

Una volta che c’è la scelta del menù ci si può affidare direttamente al ristorante o al catering. Gli organizzatori di matrimonio, sono quelli che decidono di proporre delle pietanze che sono di tendenza, ma con un riferimento alla stagione. Il motivo? Comprare del cibo di stagione ci porta ad avere la certezza di risparmiare perché si sceglieranno solo ed esclusivamente dei prodotti che sono appunto di stagione e di conseguenza che sono poi quelli meno costosi.

Dunque è un metodo per poter risparmiare, ma proponendo una grande qualità delle materie prime e dei sapori. Insomma si ha un ottimo ricevimento che sia fresco e piacevole.

Naturalmente provate con largo anticipo quali sono poi le pietanze e perfino quali sono le decorazioni oppure come sarà l’allestimento delle tavole e dei centro tavola che fanno la loro splendida figura.