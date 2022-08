Ornella Muti contro Chiara Ferragni: ecco cosa ha detto

Ornella Muti ha accusato Chiara Ferragni di non essere una buona madre.

Le accuse della Muti alla Ferragni

In un’intervista rilasciata a Il Mattino, l’attrice ritiene che l’influencer, moglie di Fedez, non stia dando un buon esempio ai suoi figli e in particolare ha dichiarato: “Dobbiamo lasciare un mondo migliore di come l’abbiamo ridotto. È una battaglia in cui credo, uno dei motivi per cui ho accettato Sanremo. Ci ho provato, purtroppo non c’è discernimento tra ciò che è buono e ciò che è sbagliato. L’anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder” .

Ma non è finita qua, la Muti ha proseguito specificando: “Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca Cola? Eppure è cosi. Mia nonna, napoletana, mi faceva mangiare pane raffermo con olio e pomodorini e mi pare di essere venuta su bene. Mangio sano, sono vegetariana, mi curo da sempre con prodotti naturali e faccio sport”.

I fan dell’influencer scatenati contro l’attrice

In molti hanno trovato l’intervento della nota attrice fuori luogo. Chiara Ferragni e Fedez non hanno fatto mettere la foto del loro bambini Leone su confezioni della Kinder o su altro tipo di dolciumi. I fan della nota influencer e imprenditrice hanno mal digerito l’intervento della Muti in relazione alla qualità del cibo che la Ferragni darebbe ai suoi bambini. “Ma cosa può saperne lei?” si chiedono i follower dell’influencer.

Difesa dai suoi fan la Ferragni non ha ancora replicato alle accuse. Chissà se lo farà…