Oroscopo 2023, chi guadagnerà di più? La classifica dei segni fortunati nel nuovo anno

Con l’arrivo del nuovo anno in tanti si chiedono quale sarà la loro fortuna nel lavoro o anche in amore. Andiamo a vedere cosa ha in serbo per i segni zodiacali questo 2023. Quali saranno i segni che guadagneranno di più il prossimo anno? Andiamo a vedere Giove, segno che indica il benessere economico, cosa dice a riguardo. Seppure la fortuna sembra debba essere diretta soprattutto verso i segni di fuoco, visto che da gennaio a metà maggio sarà nel segno dell’Ariete. A seguire entrerà nel segno del Toro e la fortuna, quindi, andrà a coloro che appartengono ai segni di terra.

Oroscopo segno per segno

Ariete – Sarà uno di quei fortunati segni che ospiteranno Giove. Nei primi mesi del 2023 non avrai alcun problema economico… anzi. Potrai godere di questa presenza rilassandoti e spendendo, seppure sempre con un minimo di attenzione, in libertà.

Toro – Nonostante un primo periodo non facilissimo, tieni presente che Giove sarà nel tuo segno da maggio e che quindi la tua situazione finanziaria sarà in netta risalita concedendoti un periodo di tranquillità e benessere. Potrai spendere senza preoccupartene troppo perché potrai contare su entrate che ti daranno la serenità.

Gemelli – L’inizio dell’anno prevede ricchezza. Avrete a disposizione tutto quello che vi necessita e non di meno il denaro. Ma anche per voi si invita alla prudenza, perché Saturno a sfavore potrebbe portare un periodo di maggiori difficoltà che comporta il bisogno di una grande organizzazione anche dal punto di vista finanziario.

Cancro – nonostante nel complesso il 2023 dovrebbe essere un anno estremamente soddisfacente per i nati sotto questo segno, bisogna tenere a mente che Giove sarà contrario fino alla metà di maggio e questo potrebbe portare anche qualche difficoltà economica. Si tratta però di un periodo transitorio perché da maggio la situazione potrebbe cambiare notevolmente con entrate impreviste a darti respiro.

Leone – Dopo aver trascorso un lungo periodo in cui hai dovuto fare i conti sull’unghia per portare avanti la tua situazione economica, finalmente le cose stanno per cambiare. Potrai sicuramente respirare un po’ di più, ma tiene conto che Giove da maggio torna in opposizione, quindi evita di lasciarti andare a spese pazze.

Vergine – Ti aspetta un periodo difficile con Saturno in opposizione anche la tua economia potrebbe risentirne. Devi agire con prudenza, programma con attenzione le spese. Un inizio negativo che per fortuna terminerà nel mese di maggio quando Giove sarà finalmente dalla tua parte e potrai finalmente tirare un sospiro di sollievo anche a livello economico.

Bilancia – Nonostante si tratti di un segno sempre estremamente organizzato sotto il profilo finanziario, l’opposizione di Giove potrebbe comportare una serie di uscite impreviste. Insomma la pianificazione dei nati sotto questo segno potrebbe non essere sufficiente ad evitare esborsi di denaro non previsti.

Scorpione – Economicamente parlando, quello che sta per arrivare non è il segno più propizio ai nati sotto questo segno. Giove in opposizione non farà nelle alla tua economia. Seppure si tratta pur sempre di segno estremamente determinato e pronto a far fronte alle difficoltà che si trova davanti.

Sagittario – Il 2023 si apre con il favore di Giove che vi consentirà di farci sentire al sicuro a livello finanziario. Ma non abbassate la guardia, perché la seconda parte dell’anno si annuncia complessa. Dovrete fare appello alle vostre capacità organizzative e stare attenti alle uscite perché il periodo non sarà dei più rosei.

Capricorno – Anche per voi nati sotto il segno del Capricorno l’inizio dell’anno sarà difficile con una situazione economica di disagio a causa di Giove contrario. Per fortuna superati i primi mesi di difficoltà, la seconda parte dell’anno vi vede protagonisti anche a livello finanziario con entrate di denaro che vi consentiranno di vivere molto più serenamente.

Acquario – Anche per questo segno non si prevede una situazione economica florida, sempre a causa di Giove in opposizione. Di contro, però, hai potuto contare su Saturno nel tuo segno zodiacale che ti ha consentito di fare progetti importanti. Non fa niente se per raggiungere il tuo obiettivo dovrai fare i conti con una situazione finanziaria di ristrettezze.

Pesci – A voi sognatori il 2023 riserva un inizio difficile con Saturno nel vostro segno. Una presenza che vi impone di stare attenti e di gestire ogni aspetto della vostra vita affidandovi alla razionalità. Una previsione che comprende anche l’aspetto economico che solo a maggio potrebbe cambiare con Giove a favore, infatti, potreste finalmente avere una maggiore serenità economica.