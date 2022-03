Retroscena davvero singolare quello emerso in queste ore per il quale il noto astrologo Branko avrebbe previsto la guerra, attualmente in corso, tra Ucraina e Russia. La “rivelazione” sarebbe arrivata mesi fa all’interno del calendario con le previsioni per il 2022.

Branko aveva previsto la guerra in Ucraina? Ecco cosa aveva scritto l’astrologo

Chiaramente la notizia, rilanciata da Dagospia, ha letteralmente mandato in visibilio fan e appassionati della materia. Ma cosa ha scritto esattamente il noto astrologo? Il passaggio in questione è contenuto nell’introduzione del calendario astrologico 2022. Qui si legge: «Il 2022 si presenta complicato, con pianeti che sembrano vagare da un segno all’altro. […] Quante lotte ancora! Il pianeta rosso, Marte, fino a marzo del 2023 è azione, energia, tensione».

Per molti non ci sono dubbi: parole inequivocabili che evidenzierebbero come, in un certo senso, Branko avesse previsto le attuali tensioni ai confini dell’Europa. D’altra parte gli oroscopi, è noto, contengono previsioni molto generiche e facilmente applicabili a molteplici avvenimenti. Non solo. A contare è senza dubbio la soggettività e l’interpretazione che alla fine ognuno vuole dare delle previsioni a sé stessi o alla propria vita. E voi che ne pensate?