Oroscopo Paolo Fox: la classifica ai Fatti Vostri dal 3 al 9 ottobre 2022, le previsioni

Con l’inizio della nuova settimana, l’astrologo Paolo Fox ha anche reso note le previsioni segno per segno nel corso della trasmissione “I Fatti Vostri” in onda su Rai 2. L’esperto non si semplicemente limitato ad analizzare la situazione di ciascun segno, ma ha realizzato una vera e propria scaletta partendo dal segno meno fortunato per arrivare a quello più favorito della settimana iniziata oggi 3 ottobre che terminerà domenica 9 ottobre.

Ecco le previsioni segno per segno

Ariete: è il fanalino di coda della classifica. Alcune titubanze vi hanno fatto perdere di vista gli obiettivi.

Pesci : Ancora un po’ di “sofferenza” per i pesciolini che dovranno aspettare l’arrivo del prossimo anno per trovare la fortuna.

Sagittario: Dopo un settembre di grande confusione, adesso potete dedicarvi all’amore e alle relazioni sociali.

Cancro: Ormai avete superato la situazione difficile, dovete guardare avanti.

Vergine: Siete cerebrali in tutto, ma questo non è il momento di pensare troppo, siete scarichi.

Acquario: Potete concentrarvi su amore e amicizie, il periodo è propizio,

Leone: Non vi abbattete per qualche sconfitta, concentratevi su nuovi obiettivi

Scorpione: La vostra vita è incentrata sui sentimenti

Toro: È arrivato il momento di cambiare alcune cose nella vostra vita, non in ultimo il modo in cui vivere le vostre relazioni.

Capricorno: Non è il periodo migliore per voi, anche l’amore è in calo.

Bilancia: Non esitate, se avete trovato qualcuno che vi piace, è il momento di provare.

Gemelli: Siete i più fortunati, i vostri progetti stanno per diventare realtà.