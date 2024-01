Ospiti Verissimo, chi sarà in studio da Silvia Toffanin: anticipazioni

Torna l’appuntamento con Verissimo. Oggi e domani tantissimi ospiti nel salotto di Silvia Toffanin: scopriamo quali.

Con il weekend ecco ripresentarsi puntuale il salotto pomeridiano di Canale 5. Oggi, sabato 6 gennaio 2024, giorno dell’Epifania, andrà in onda l’ultimo appuntamento con le “Storie” di Verissimo mentre domani, domenica 7 gennaio, vedremo in tv la prima puntata inedita di questo nuovo anno.

Tutti sintonizzati allora su Canale 5 come sempre dalle 16.30. Tra gli ospiti di questo weekend Leonardo Pieraccioni che presto rivedremo al cinema con il suo ultimo film. E poi spazio al talent di Io Canto Generation e una “chicca” direttamente da Uomini e Donne. Insomma, una puntata davvero da non perdere.

Gli ospiti a Verissimo di oggi 6 gennaio 2024

Ma andiamo con ordine e partiamo dalla puntata di oggi pomeriggio. Oggi, Sabato 6 gennaio, come detto andrà in onda l’ultimo appuntamento con “Verissimo – Le storie”. Tra le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin, i telespettatori potranno rivedere quelle a Lorella Cuccarini, Luciana Littizzetto, Sandra Milo e Alena Seredova.

Chi intervisterà domani Silvia Toffanin

L’attenzione sarà poi tutta per domani, quando Silvia Toffanin farà il suo ingresso in studio per la prima, “vera” puntata, di questo 2024. Oltre a Pieraccioni, in attesa allora dell’uscita nelle sale del suo ultimo film “Pare parecchio Parigi“, Silvia Toffanin accoglierà in studio Marta Viola, la vincitrice di Io Canto Generation. Con lei anche due dei finalisti, Andrea Carpinteri e Daniele Mattia Inzucchi, insieme ai capisquadra che ne hanno seguito il percorso, ovvero Benedetta Caretta, Anna Tatangelo e Mietta.

Inoltre, vedremo la storia di due cugine unite da una forte amicizia: Alessandra e Rosita Celentano e il percorso, tra luci e ombre, di un’attrice carismatica che ha fatto della sua vita un film: Vera Gemma. Infine, direttamente da “Uomini e donne”, Alessandro Vicinanza, dopo l’intensa storia d’amore con Ida Platano, si racconta, tra nuove emozioni e fragilità.