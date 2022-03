Pagamenti Naspi marzo 2022, quando arriva il bonifico: a chi spetta, data e calendario

Pagamenti Naspi marzo: scopriamo insieme ciò che c’è da sapere. Intanto spieghiamo rapidamente cosa è la NASpi: la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. Si tratta di un’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS dal 2015 e che sostituisce l’ASPI. Il versamento del denaro avviene con un accredito sul conto corrente (bancario o postale), su un libretto postale o, in alternativa, tramite bonifico presso l’ufficio postale più vicino alla residenza o al domicilio. Non c’è una data fissa, perciò scopriamo insieme cosa è previsto per marzo.

Pagamenti NASpi marzo: quando iniziano

La data di inizio, comunicata proprio dall’INPS, è prevista per oggi 8 marzo: proseguiranno poi per tutta la settimana. Da cosa dipende la data del versamento? Da quando è stata inoltrata la domanda all’Istituto. E’ questa la motivazione per cui l’INPS consente di verificare la data esatta del pagamento entro i primi 10 giorni di ogni mese. Per quanto tempo si può usufruire della NASpi? Anche in questo caso non c’è una data fissa: si tratta, infatti, della metà di settimane contributive dei precedenti quattro anni, con un minimo di 13. Chiunque ne può usufruire? No, solo i lavoratori dipendenti che hanno perduto involontariamente l’occupazione.

Chi può ricevere la NASpi

Ecco le categorie che possono beneficiare della NASpi:

dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;

personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;

soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative.

operai agricoli a tempo indeterminato;

apprendisti.

Non possono beneficiarne, invece:

dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;

lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità;

lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

operai agricoli a tempo determinato;

lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

