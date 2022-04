Pam Panorama, ‘A Pasqua si risparmia’ con le uova a metà prezzo: offerte fino al 18 aprile

Volantino offerte Pam, “a Pasqua si risparmia“. “Occasioni d’oro” fino al 18 Aprile in tutti i supermercati targati Pam. Si sa, le uova di Pasqua si comprano per bimbi ma alla fine anche i grandi usufruiscono del regalo, ma anche della cioccolata, con molto piacere. Grazie all’offerta Pam, potrai comprarle a metà prezzo. Ma le offerte non riguardano solo le uova, ma anche tanti altri prodotti: vediamole insieme!

A Pasqua si risparmia: uova e colombe a prezzi ottimi

Alcuni non vedono l’ora che arrivi Pasqua per poter finalmente aprire le uova di cioccolato e immergersi nel dolce gusto più buono del mondo. Pam lo sa bene e per questo ha ideato l’offerta A Pasqua non accontentarti di un uovo solo, comprane due! Il secondo, meno caro, lo paghi metà”.

L’offerta è valida per Baci Perugina, Nestle, Motta, Lindt e Bauli. Ogni coppia di uova che si compra avrà automaticamente uno sconto. Ma non solo, le offerte valgono per tantissime altre marche e per tutti i dolci di Pasqua. La colomba classica di un kg costa solamente 9,99 euro!

Anche tutti gli altri prodotti sono scontati notevolmente e ci permetteranno di organizzare un pranzo di Pasqua e una Pasquetta impeccabili!

Offerte di Pasqua

Ma anche tanti altri prodotti sono in offerta: dalle carni ai formaggi, passando dallo scatolame per finire ai detersivi, offrono occasioni ottime. Nel volantino ci sono sconti di tutti i tipi. Potrete vederne alcuni nelle immagini qui sotto. Buona spesa e buona Pasqua!