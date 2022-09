Paola Gassman, chi è la figlia di Vittorio: oggi, età, matrimonio, foto e vita privata

Torna, dopo la lunga pausa estiva, l’appuntamento imperdibile con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Paola Gassman e il suo compagno Ugo Pagliai per celebrare il centenario della nascita di Vittorio, il mattatore del cinema e del teatro.

Da lunedì 5 settembre torna l'appuntamento nel salotto di @serenabortone con una nuova edizione di #OggièUnAltroGiorno🛋📺

Dal lunedì al venerdì, alle 14.00 su #Rai1 e #RaiPlay

Vi aspettiamo🤗 pic.twitter.com/ovtg8BeZez — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) September 2, 2022

Dagli studi all’esordio come attrice teatrale di Paola Gassman

Paola Gassman è nata a Milano il 29 giugno del 1945 ed è una nota attrice teatrale, nata dall’amore tra Vittorio Gassman e Nora Ricci. Ha lavorato, all’inizio della sua carriera, nella compagnia Teatro Libero, poi ha preso parte a diversi spettacoli, prima di entrare nella compagnia Brignone-Pagliai. Tra l’altro, è stata diretta dal padre Vittorio e ha messo in scena numerosi spettacoli, sia nel genere drammatico sia in quello comico. Ha recitato con registi come Squarzina, Castri, Bolognini, Maccarinelli e negli ultimi anni, con il compagno Ugo Pagliai, si è dedicata alla poesia. Nel 2007, invece, Paola ha pubblicato l’autobiografia Una grande famiglia dietro le spalle.

Chi è il compagno Ugo Pagliai

Paola Gassman è la compagna di Ugo Pagliai, anche lui attore e doppiatore molto conosciuto. Dal loro amore è nato un figlio, Tommaso. Ma Paola è mamma anche di Simona, avuta dall’ex marito, l’attore Luciano Virgilio, conosciuto all’Accademia nazionale d’arte drammatica.