Paralimpiadi Pechino 2022, programma e italiani in gara domenica 6 marzo: orari e dove vederle in tv

Paralimpiadi a Pechino: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda giornata della XIII edizioni delle Paralimpiadi Invernali del 2022. Ogggi, 6 marzo 2022, verranno assegnati ben otto titoli che vedranno partecipare anche 29 italiani: si parla di sci alpino paralimpico (7 atleti di cui 2 guide), sci di fondo paralimpico (2 atleti), parasnowboard (3 atleti) e parahockey su ghiaccio (17 atleti).

Paralimpiadi: dove vederle e l’elenco degli atleti

Ma dove si potranno vedere questi giochi? Rai 2 (02.00 – 08.30) e Rai Sport + HD (8.30-13.30) trasmetteranno in chiaro la giornata, ma essa potrà anche essere vista in streaming gratis su Rai Play (02.00-13.30). Ecco, ora, il programma completo e l’elenco degli italiani in gara.

02.35, Wheelchair curling: Slovacchia-Norvegia, Cina-Svezia;

03.00, Sci alpino paralimpico: super-G uomini e donne (sitting, standing, vision impaired) – vision impaired femminile Martina Vozza (guida Ylenia Sabidussi), vision impaired maschile Giacomo Bertagnolli (guida Andrea Ravelli), standing maschile Davide Bendotti, Federico Pelizzari, sitting maschile Renè De Silvestro;

03.00, Sci di fondo paralimpico: 18 km long distance sitting maschile– Giuseppe Romele, Michele Biglione;

04.00, Parasnowboard: qualificazioni cross uomini e donne – upper limb Jacopo Luchini, Riccardo Cardani, Mirko Moro;

04.50, sci di fondo paralimpico: 15 km long distance sitting femminile;

06.05, Parahockey su ghiaccio: Girone A, Corea del Sud-Usa;

07.35, Wheelchair curling: Svizzera-Corea del Sud, Canada-Lettonia, Estonia-Usa;

09.35, Parahockey su ghiaccio: Girone B, Italia-Slovacchia – Italia (Alessandro Andreoni, Gabriele Araudo, Bruno Balossetti, Cristoph De Paoli, Alex Enederle, Stephan Kafmann, Julian Kasslatter, Gabriele Lanza, Nils Larch, Andrea Macrì, Roberto Radice, Matteo Remotti Marnini, Gianluigi Rosa, Santino Stillitano, Francesco Torella, Gian Luca Cavaliere, Stefan Kerschbaumer);

12.35, Wheelchair curling: Estonia-Cina, Corea del Sud-Norvegia, Slovacchia-Lettonia;

13.05, Parahockey su ghiaccio: Girone B, Cina-Repubblica Ceca;

