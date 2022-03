Partecipazioni di matrimonio originali: ecco le migliori idee

Trovare delle partecipazioni di matrimonio realizzate in modo impeccabile è uno dei primi obiettivi per una coppia di futuri sposi chiamata a organizzare le proprie nozze. Sono tanti gli stili a cui si può fare riferimento per la scelta delle partecipazioni, ma quel che conta è che esse riflettano la personalità e le caratteristiche della coppia, oltre al mood complessivo dell’evento. Ci sono un sacco di partecipazioni matrimonio originali da cui si può prendere spunto, molte delle quali realizzate con materiali fai da te. Il vantaggio di questo tipo di soluzione sta nella possibilità di personalizzare ogni singolo dettaglio; ne derivano partecipazioni davvero speciali, e soprattutto impossibili da imitare.

Le partecipazioni shabby chic

Le partecipazioni di matrimonio in stile shabby chic sono consigliate a coloro che amano adattarsi alla tradizione, magari seguendo uno stile classico, e però desiderano dare vita a inviti che trasmettano una sensazione di dolcezza e di calore. Le tonalità cromatiche molto calde tipiche dello stile shabby chic hanno un effetto rassicurante e contribuiscono a rendere le partecipazioni davvero uniche. Le nuance di bianco sono fondamentali, poiché sarà questo il colore predominante. Il ricorso al cartoncino è consigliabile, ma si possono usare anche altri materiali naturali, a cominciare dal legno. Lo stile shabby chic si caratterizza per la presenza di sporcature ed elementi grezzi, quasi si trattasse di minimi difetti come le tracce di vernice, delle piccole crepe o delle imperfezioni.

La scelta dei tessuti

Chi vuol provare ad azzardare ha la possibilità di creare delle partecipazioni sul cotone, sul lino o sulla canapa: su tessuto, insomma. Le trame di questi materiali sono contraddistinte da lievi e gradevoli imperfezioni che sono perfette per lo stile shabby. Nel caso in cui si decida di procedere in tal senso, comunque, non bisogna esagerare con i difetti, anche perché un eccesso di strisciature o di graffi può trasmettere la sensazione di scarsa cura.

Le partecipazioni di Magic Moment

Una soluzione alternativa rispetto alle classiche partecipazioni è offerta da MagicMoment.wedding , che permette di inviare partecipazioni in formato video attraverso la realtà aumentata. Gli invitati devono solo scaricare sul proprio telefono l’app di Magic Moment, che è gratuita, e che si trova in tutti gli store. Con la fotocamera dello smartphone, poi, si inquadra la partecipazione, che così prende vita. Poi ogni invitato è libero di decidere se confermare subito la partecipazione o rispondere in un secondo momento. Questo è un modo per coniugare tecnologia e creatività, così da sorprendere gli invitati. Volendo si può abbinare un secondo video che verrà mostrato dopo il giorno del matrimonio, come ricordo dell’evento.

Quali colori preferire

Ma quali sono i colori su cui vale la pena di puntare per la realizzazione delle partecipazioni di matrimonio? Con le tinte pastello non si corre mai il rischio di sbagliare, poiché si tratta di tonalità che trasmettono una sensazione di romanticismo e di dolcezza. Il lilla e il rosa sono due grandi classici, disponibili in una grande varietà di sfumature e di gradazioni; per altro hanno il pregio di adattarsi a tutte le stagioni e vanno più che bene anche per cerimonie semplici e all’insegna della sobrietà. Qualora si osi un po’ di più, il cioccolato e il rosso sono altre due proposte che meritano di essere tenute in considerazione. Tuttavia si tratta di nuance particolarmente intense, e quindi è bene essere cauti con gli abbinamenti: quindi, ci vuole una scritta bianca su sfondo rosso, per non appesantire la resa complessiva.

Le partecipazioni rosse

Le partecipazioni di nozze rosse sono adatte per la stagione estiva, in quanto questo colore è sinonimo di vivacità, ma ovviamente vanno bene anche per un matrimonio organizzato nel periodo natalizio. Si tratta di una tonalità accesa che comunica personalità e forza, ma anche tutta l’energia dell’amore. Per quel che riguarda il marrone cioccolato, invece, il consiglio è di preferirlo per matrimonio in autunno; il suo effetto rustico trasmette una piacevole sensazione di accoglienza e di calore. Il giallo, infine, negli ultimi anni è decisamente in auge per i matrimoni che si svolgono in estate. È una tonalità che emana gioia e che, per di più, richiama i raggi del sole e le spighe di grano.