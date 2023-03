Pasqua 2023: arriva l’uovo con cui fare “la scarpetta”

Un delizioso uovo di Pasqua di cioccolato al latte ricoperto con granella di nocciola esternamente e farcito al suo interno con crema spalmabile “La Buena”. Questa la proposta di Italy Food Porn, azienda verticalizzata nel food, leader nell’Influencer marketing, per celebrare Pasqua 2023. L’armonia della crema “La Buena” si fonde con le note decise del cioccolato, per un viaggio alla scoperta di un gusto sorprendente. Si tratta di un prodotto 100% artigianale, del peso complessivo di 650 gr, compresi i 200gr di farcitura interna.

“Abbiamo creato un uovo particolarmente Food Porn in quanto è ricoperto da doppio strato di cioccolato di prima scelta. Le spedizioni avvengono in tutta Italia e l’esterno più spesso ci permette di farlo arrivare a destinazione integro e in perfette condizioni”, ha commentato Gian Andrea Squadrilli, fondatore dell’azienda. “Il crunch al morso è assicurato anche grazie all’interno nocciolato. Lo abbiamo reso ancora più Food Porn inserendo al centro le nostre creme spalmabili artigianali. E poi avete mai visto un uovo con il quale poter fare la scarpetta? Più Food Porn di questo!”, ha concluso.

L’uomo di Pasqua più goloso, come acquistarlo

L’uovo di Pasqua è acquistabile sul sito di Italy Food Porn al prezzo di 37,99 euro, con metodo di pagamento PayPal o Google Pay. La ricezione è garantita in tutta Italia entro 3/5 giorni lavorativi ed entro il giorno di Pasqua per ordini effettuati non oltre il 3 aprile. “La nostra idea è quella di mantenere uno shop vivo e fruibile anche durante tutto il resto dell’anno, non solo nelle festività. A tal proposito stiamo lavorando ad una selezione di prodotti firmati Italy Food Porn, sia inerenti al food che non. Anche quest’anno per l’uovo abbiamo scelto di puntare su un packaging simpatico e colorato che possa, come sempre, rappresentate ciò che siamo”, ha aggiunto Matteo di Cola co-fondatore di Italy Food Porn.