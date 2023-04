Pasqua 2023 nei parchi divertimento di Roma, da Zoomarine al Bioparco: eventi in programma

Per la Pasqua di quest’anno, sono molteplici le attività da fare a Roma. Per passare la giornata pasquale all’insegna del divertimento, due idee potrebbero essere quelle di una visita allo Zoomarine oppure al Bioparco di Villa Borghese. Nel parco divertimenti acquatico di Torvaianica, per esempio, arriveranno i personaggi di Topo Gigio e Pinocchio. Entrambi, infatti, intratterranno i piccoli ospiti che verranno a trovarli all’interno dello Zoomarine.

A Pasqua presso i parchi divertimento nella zona di Roma

A essere sinceri, Zoomarine prepara due giornate – Pasqua e Pasquetta – all’insegna del divertimento per grandi e piccini. Infatti, tra attrazioni mozzafiato e attività educative, è pronta a far passare una gita fuori porta alle famiglie all’insegna dell’educazione, la natura e soprattutto la conoscenza degli animali. Una due giorni che verrà impreziosita anche dalla presenza di Topo Gigio, Pinocchio e il loro amici, tutti molto amati dai bambini.

Sono previste, infatti, dimostrazioni con delfini, foche e leoni marini, uccelli tropicali, cani e testuggini giganti. Inoltre, potrà essere visto il nido dei fenicotteri, la spiaggia abitata dai simpatici pinguini e visitare la voliera interattiva. Da non perdere, anche le attrazioni e le nuove giostre presenti nel parco divertimenti. Tra le attrazioni da visitare assolutamente, il nuovo spettacolo dei tuffatori. Poi, l’apertura del Museo dei Selfie.

Le attività a Zoomarine

Il Museo dei Selfie, infatti, è un’attrazione unica in Italia. Qui le persone potranno scattare “selfie” unici, con fotografie desuete e diventare i veri protagonisti di piattaforme come Instagram insieme alla loro famiglia. Per il pranzo, non può mancare la visita al Super Benny, il nuovo ristorante interno allo Zoomarine. Il ristorante, infatti, s’ispira alla foodblogger Benedetta Rossi, che peraltro visiterà il parco di divertimenti nella giornata del 15 Aprile 2023. Agli ospiti del parco, vengono promessi menu per leccarsi i baffi. Golosità che potranno provare anche i bambini, con lo yogurt frozen presso la Dolceria di Topo Gigio.