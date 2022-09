Patrizia Rossetti al GF VIP: chi è, età, carriera, oggi, vita privata, fidanzato, figli, Instagram

Sta per riaprirsi, per la gioia dei telespettatori, la porta della casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di quella di Cinecittà, di quella del Grande Fratello Vip, che anche quest’anno è pronta ad accogliere personaggi del mondo dello spettacolo pronti a mettersi in gioco, a raccontarsi a cuore aperto. Tra di loro, nel cast, anche la nota conduttrice televisiva Patrizia Rossetti.

Dagli esordi al debutto di Patrizia Rossetti

Patrizia Rossetti è nata a Montaione il 19 marzo del 1959 ed è una nota conduttrice. Ha esordito sul piccolo schermo presentando il Festival di Sanremo 1982, al fianco di Claudio Cecchetto, per poi passare alle reti private. Per anni, infatti, è stata il simbolo di Rete 4, dove ha condotto programmi contenitori destinati a un pubblico femminile.

Il successo su Rete 4

Patrizia Rossetti nel 1983 ha debuttato su Rete 4 come valletta del quiz Un milione al Secondo, poi da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Con la popolarità che è arrivata nel 1989 quando ha condotto il programma quotidiano Buon pomeriggio, trasmissione dedicata alle soap opera e alle telenovela. Patrizia Rossetti è stata per anni il volto-simbolo del terzo canale televisivo del gruppo Mediaset, poi però dopo un cambio editoriale la sua presenza è stata diminuita.

I programmi tv, il suo ‘curriculum’

La conduttrice ha partecipato, come concorrente, al reality show La Fattoria, poi è stata una degli ospiti fissi del programma Quelli che il Calcio e recentemente, nella stagione 2021-2022, ha fatto parte del cast di Detto Fatto. Ma non solo. Ha alle spalle anche una carriera teatrale, iniziata nel 2001, una radiofonia e una musicale (ha iniziato a incidere le sigle dei programmi nel 1992).

Chi è il marito Rudy Londoni, vita privata

Patrizia Rossetti è stata sposata con Rudy Londoni: i due sono convolati a nozze nel 2012, dopo 6 anni di relazione. Nel 2019, però, il loro rapporto è giunto al capolinea e ora la conduttrice sembrerebbe essere single.

Instagram: Patrizia Rossetti punta sui social

Patrizia Rossetti ha un profilo Instagram e con l’account @patriziatrerossetti vanta oltre 60 mila followers.