Pavimenti profumati: il segreto che in pochi conoscono

Come tenere i pavimenti profumati nelle nostre case: ecco i consigli della nonna per renderli belli e vivibili.

Il sogno di ogni casalinga o casalingo per la propria casa: tenere dei pavimenti puliti e soprattutto profumati. L’operazione sembra semplice a dirsi, eppure per un pavimento perfetto serve tanto lavoro e soprattutto dei prodotti particolari, che possono dare alle vostre abitazioni un’aria fresca e soprattutto degli odori accoglienti anche per le persone che vengono a trovarvi.

Pavimenti profumati: i problemi con i prodotti per le pulizie

Spesso cercare il prodotto commerciale per pulire il pavimento non si rivela la scelta più giusta. Se in alcuni casi la sostanza non produce benefici alla causa, in altri ancora si mostra come un elemento dannoso per le nostre case: liquidi che danneggiano i pavimento o, in alcuni casi, addirittura lo bruciano con l’utilizzo di sostanze acide e altamente dannose per le nostre case.

I pavimenti profumati con il rimedio della nonna

La soluzione più genuina, nonostante ci troviamo nel 2024, sembra ancora quella del rimedio della nonna, che per tante persone si rivela la “manna dal cielo” per curare i pavimenti della propria casa. Con prodotti fatti in casa e soprattutto con costi irrisori, spesso il “fai da te” risulta più efficace delle sostanze all’interno dei grandi casalinghi e supermercati cittadini, offrendo peraltro case fresche, pulite e soprattutto con odori buonissimi.

Pavimenti profumati: il caso del marmo

L’incubo di tanti proprietari di casa è la gestione del marmo, con un pavimento tanto pregiato quanto però fragile nei trattamenti per pulirlo e gestirlo. Una corretta pulizia può avvenire con una particolare miscela fatta in casa e con prodotti che utilizziamo abitualmente per le nostre casa: 150 ml di alcol denaturato e 15 ml di sapone di Marsiglia, tutto versato in un secchio da almeno 3 litri di acqua.

Pavimenti profumati: come togliere il cattivo odore

All’interno della pulizia dei pavimenti, spesso il problema più ingente è legato alla presenza di cattivi odori. Spesso legati alla muffa delle case o altri fenomeni, ma altre volte figli anche dei detersivi con il quale puliamo le nostre case (il caso della candegina). Un ruolo centrale lo troviamo con l’utilizzo del sapone di Marsiglia, capace di mangiare i cattivi odori e dare una vivibilità olfattiva dello spazio dove andiamo a pulire.

Pavimenti profumati: l’utilizzo dei prodotti naturali

I nostri alleati nella pulizia della casa, però, non sono solamente l’acqua e il sapone di Marsiglia. I rimedi della nonna ci spiegano come, davanti delle difficoltà nel decoro delle nostre dimore, ottime soluzioni arrivano anche con l’utilizzo, seppur centellinato, di materie come l’aceto di vino bianco. Per dare un buon profumo alla nostra casa, la miscela migliore da abbinare all’aceto è quella con acqua, sapone di Marsiglia e degli oli essenziali, con l’erboristeria che può consigliarvi i migliori fluidi per emanare gradevoli odori nell’aria.