Paypal, come pagare a rate bollette e bollo auto: il nuovo aggiornamento

Novità nel mondo di PayPal. La nota piattaforma di pagamenti online ha annunciato che ora sarà possibile pagare le bollette e il bollo auto, anche suddividendo il pagamento in 3 rate, senza interessi e tariffe di ritardo. Ecco come tutte le nuove funzioni del sito web di PayPal.

Pagamenti dilazionati per bollette, tasse e bollo su PayPal

Il fenomeno del “buy now pay later” ora ha preso piede anche per il pagamento di quanto concerne l’amministrazione pubblica, come tasse, bollo auto e bollette varie. Da adesso questo è possibile anche su PayPal, che ha reso disponibili i pagamenti dilazionati con il tasto “Paga in 3 rate”. Ogni rata avrà lo stesso importo e sarà nient’altro che il totale dovuto diviso 3; senza quindi aggiungere tariffe di ritardo, interessi o costi ulteriori. Le 3 rate saranno dilazionate e dovranno essere saldate entro 60 giorni, ovvero due mesi dal primo pagamento. Per il momento questo servizio è disponibile solo nella versione web di PayPal, e quindi non ancora sull’App omonima.