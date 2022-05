Penny Market, tutto a 1 euro: sfoglia il volantino dal 12 al 22 maggio

Arrivano nuove offerte anche da Penny Market dal 12 al 22 Maggio 2022. Il momento per sbizzarrirsi è arrivato, tutto, ma proprio tutto, a 1 euro. Dieci giorni di puro “shopping” sfrenato che vi salverà la dispensa! Ecco tutte le promozioni del volantino.

Tutto a 1 euro

“Mai vista così tanta convenienza“, proprio così. Penny Market ha deciso di mettere tutto a 1 euro: Pepsi, polpa Mutti, ricotta Santa Lucia, ravioli Scoiattolo con le perline Parmigiano Reggiano o quelle al prosciutto crudo, e tanto altro. Un vero e proprio salva spesa per tutti!

Offerte frutta e verdura

Le offerte frutta e verdura si dividono in due:

Dal 12 al 18 Maggio sarà possibile acquistare in sconto le pesche noci gialle a 1,99euro per 1kg, i peperoni rossi e gialli a 1,99euro al kg, mini anguria senza semi a 0,99, zucchine a 1,49euro.

Dal 19 al 25 maggio saranno in offerta le pesche tabaccheria a 1,29euro per 500g, le ciliegie a 3,49euro per 500g, il melone retato a 1,49euro al kg e le carote a 0,79euro.

Offerte Non Food Penny Market

Dal 12 al 22 Maggio saranno in offerta inoltre tantissimi accessori per il barbecue. Il barbecue rotondo semplice, quello più strutturato con regolazione del calore, accessori come spiedini per griglia e teglie, pressa per hamburger, padelle in ghisa, congelatore e tanto altro.

Le offerte poi sono dedicate anche a tutti i cosmetici e le creme solari pronte per la nuova stagione. Sempre per l’estate ci sarà lo speciale tessile estivo valido dal 19 al 25 Maggio: teli male, costumi, borse frigo, gonne. Ma anche biciclette mountain bike e Holland.