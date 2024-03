Per quale motivo viene sete dopo aver mangiato il gelato? La spiegazione

Il gelato è uno snack, un dolce, uno sfizio e può essere anche un pasto che mette tutti d’accordo, o quasi. Con l’arrivo della stagione più calda, e non solo, sono in tanti a dirigersi verso la loro gelateria preferita per gustarsi un bel cono, regalando alle proprie papille gustative un dolce spuntino.

Alcuni ritengono di dover rinunciare a questa prelibatezza a causa della dieta. Ma scegliere una gelateria artigianale, con prodotti freschi e garantiti, e optare per gusti alla frutta invece che per le creme, dà la possibilità anche a chi rispetta un rigido regime alimentare di permettersi questo sgarro alla regola, perchè meno calorico.

Il gelato risponde ai gusti di tutti i palati

Le gelaterie tra le quali scegliere sono ormai un’infinità. Ce n’è per tutti i gusti e anche per i soggetti che non possono consumare glutine o che hanno altro genere di allergie alimentari. Ma dopo aver mangiato il gelato, succede spesso di avvertire il bisogno di bere. Come mai?

Come mai si ha sete dopo aver mangiato il gelato

Nonostante sia quasi un luogo comune chiedere un bicchiere d’acqua dopo aver consumato il gelato, non rappresenta la normalità. Il gelato, insomma, non dovrebbe far venire sete. Quando succede, qualcosa non va. È un chiaro segnale che non è un prodotto realizzato ad arte e il nostro corpo ce ne sta dando il segnale.

Cosa dicono gli esperti sul bisogno di bere dopo aver consumato il gelato

Ad analizzare questo fenomeno sono stati diversi esperti che sembrano essere certi che la sete dipenda da un gelato fatto male. L’idea più diffusa è che il forte senso di arsura che ci fa correre a bere un bicchiere d’acqua dopo aver mangiato il gelato, dipenda dal fatto che il prodotto finale sia eccessivamente ricco di zuccheri e questo fa alzare la glicemia che fa male al nostro organismo, provocando quella forte necessità di bere.

La scelta della giusta gelateria artigianale è fondamentale

La sete, però, potrebbe dipendere anche da eccessi di grassi presenti nel composto e dopo averlo mangiato si potrebbe avere la sensazione di avere la bocca impastata e anche sporca. Anche questo è un segnale che con un buon gelato non si dovrebbe avvertire. Resta, pertanto, fondamentale la scelta della gelateria nella quale decidere di comprare il vostro amato gelato, è opportuno che si tratti di un negozio artigianale che utilizzi prodotti garantiti e che assicuri il giusto equilibrio tra gli stessi.