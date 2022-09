Perché Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati? Le ultime novità, la storia è finita

Sembra essere già finita la storia d’amore tra la cantante Anna Tatangelo e Livio Cori. Secondo il settimanale Chi, che ha lanciato la notizia in anteprima, la storia è giunta al capolinea e i due, dopo alti e bassi, avrebbero deciso di percorrere strade diverse. Lontani e separati. Ancora una volta.

Anna Tatangelo è di nuovo single

Dopo la decisione di separarsi, i due avrebbero cercato di ricucire il rapporto in un’estate movimentata, tra riavvicinamenti e momenti intimi. Ora, però, come spiega il settimanale Chi Anna Tatangelo e Livio Cori avrebbero deciso di lasciarsi, una volta per tutte. L’amore, quindi, è giunto al capolinea.

Il motivo della fine della storia

Sul settimanale si legge che la storia è finita per ‘visioni differenti di vita’. Nessun tradimento, quindi. Già ad aprile scorso, in effetti, si era parlato di rottura, poi ci sono stati dei riavvicinamenti, fino alla decisione finale. A luglio sono stati paparazzati insieme dai fotografi di Diva e Donna, felici mentre trascorrevano la giornata al mare, ora, a distanza di poco mese, le loro strade si sono divise. Al momento, però, non c’è nessuna comunicazione ufficiale dai diretti interessati: l’amore è davvero finito? Arriverà una smentita?