Perché in molti pesano le uova di pasqua al supermercato? Motivo curioso

Manca davvero poco all’arrivo della Pasqua e la corsa all’acquisto delle uova di cioccolato è iniziata ormai da tempo. Solo che quest’anno, come documentato da video social, è subentrata una singolare abitudine da parte degli acquirenti: pesare l’uovo sulla bilancia della frutta.

La corsa alla bilancia: un fenomeno che impazza

Che si tratti di una nuova moda, di un tentativo di scoprire se il peso del cioccolato sia realmente quello indicato sulla confezione. Questa corsa alla bilancia che sta ‘impazzando’ un po’ in tutti supermercati ha lascito basiti tanti compratori ignari. Cosa si nasconde dietro questa procedura? Come mai le uova di Pasqua vengono pesate?

Svanisce l’idea di trovarsi di fronte alla shrinkflation

Alle tante persone convinte di trovarsi di fronte alla shrinkflation, il fenomeno che ha preso piede un po’ in tutto il nostro Paese, secondo il quale le confezioni diminuiscono di dimensioni, ma non il prezzo, è presto arrivata la smentita. Non è certo questo il caso. La consuetudine di pesare le confezioni è dilagante e i video corrono sui social. Sono tanti gli influencer che stanno diffondendo queste immagini provocando curiosità e ilarità tra la gente che si chiede come mai si stai diffondendo questa mania.

Pesatura soprattutto delle uova Kinder

Ad accrescere il mistero intorno a questo fenomeno il fatto che a venire pesate siano soprattutto le uova con marchio Kinder. Ed ecco che è arrivata la risposta ai tanti curiosi che si sono chiesti come mai si sta assistendo a questa pesatura da parte dei compratori dei supermercati. La risposta è più banale di quanto si possa immaginare.

Cosa sta succedendo?

Le uova pasquali, tutte, contengono una sorpresa e sembrerebbe che il peso aiuti a capire di cosa si tratta. In particolare quelle della Kinder hanno tra i vari regali, i personaggi di Dragon Ball che sembrano essere tra i più ambiti soprattutto dopo la scomparsa, l’8 marzo scorso, di Akira Toriyama creatore dei manga di “Dragon Ball” e “Dr. Slump e Arale. Insomma dal peso gli acquirenti riescono a intuire qual è la sorpresa contenuta nell’uovo di cioccolato. E questa pratica non è in voga solo tra i giovanissimi, ma anche tra gli adulti che probabilmente auspicano di riuscire ad accontentare i propri bambini facendogli trovare il regalino ‘giusto’.