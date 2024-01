Perché l’avocado annerisce dopo averlo aperto? Svelato il trucco per evitarlo

L’avocando è un frutto tropicale molto diffuso nella cucina contemporanea. La sua coltivazione richiede temperature calde, senza gelo e con poco vento. Una volta aperto tuttavia per consumarlo bisogna fare attenzione: sì perché in poco tempo, se non si hanno accorgimenti, annerisce. Ma si può evitarlo con qualche pratica ad hoc.

Protagonista indiscusso delle coltivazioni di Messico, Colombia, Brasile e Perù – solo per fare qualche esempio – l’avocado (termine che abbiamo preso in prestito dall’inglese) si trova anche nel nostro Paese, con piantagioni in Sicilia e in Calabria ma anche in qualche zona della Sardegna. Il suo gusto particolare lo rende perfetto per tantissimi piatti e ricetta: sia tagliato intero, sia sotto forma di purea oppure come ingrediente per le salse. Un alimento versatile dunque che ben si presta a tante interpretazioni ai fornelli.

Le ricette con l’avocado: dove e come utilizzarlo

Come detto l’uso di questo frutto esotico da qualche tempo si è affermato con decisione anche nella cucina italiana. Conseguenza, tra gli altri, anche di programmi famosi di cucina in cui spesso lo vediamo protagonista di ricette gustose. Il suo principale vantaggio è per l’appunto la sua versatilità: di conseguenza le ricette che possiamo realizzare con l’avocado sono molteplici.

Eccone alcune:

Salsa Guacamole (insieme a cipolla, pomodoro, coriandolo, lime e peperoncino)

Gamberi con salsa avocado e lime

Toast avocado e uova

Maionese di avocado

Avocado e salmone

Insalata con avocado

Come scegliere un avocado “buono”: il trucco

Ma come capire se il frutto che stiamo scegliendo al supermercato o in frutteria è buono, o meglio “pronto”? Come per tutti gli alimenti con buccia spessa – chi d’estate non si arrovella per capire se il melone o il cocomero che stiamo toccando sarà saporito? – non sempre è facile capire il suo grado di maturazione. Tuttavia c’è un modo in cui possiamo avvicinarci il più possibile alla scelta perfetta: se tastandolo con poca pressione risulta un po’ morbido, allora possiamo acquistarlo. Se invece al tatto risulterà duro significa che è ancora non è pronto.

Perché l’avocado si annerisce e come evitarlo

Rispondiamo ora alla domanda che in tanti si fanno. Una volta aperto, perché l’avocado si annerisce improvvisamente? E’ l’ossigeno a causare questa reazione conferendo al frutto questa particolare (e sgradita) colorazione. Si tratta di niente più che del classico fenomeno dell’ossidazione che interessa anche altre tipologie di alimenti. Un fenomeno biochimico che, senza entrare in troppi dettagli scientifici, porta all’annerimento di frutta e verdura.

Cosa fare dunque per evitarlo? Ebbene, questi passaggi vi aiuteranno: