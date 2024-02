Perché le noci sono da sempre lo snack ideale per mantenersi in forma? Cosa sapere

Spesso sottovalutate le noci hanno proprietà fondamentali per l’organismo umano. Mangiare un piccolo quantitativo di noci al giorno contribuisce al buon funzionamento del sistema immunitario, del cuore contribuendo alla sua protezione da malattie cardiovascolari e ipertensione, ma contengono anche acidi essenziali, sono antiossidanti e antinfiammatori naturali e, cosa non da poco, favoriscono il buonumore.

Sono davvero tanti i benefici delle noci che, però, avendo un alto contenuto calorico vanno ingerite in misura controllata. Un etto, infatti, fornisce un apporto calorico di 600 calorie, dando una grande energia al nostro corpo, per questo ne viene consigliato un consumo contenuto, pari, secondo i nutrizionisti, a 30 grammi al giorno.

Proprietà benefiche delle noci

Volendo proprio stilare un elenco delle proprietà benefiche delle noci, bisogna dire che contengono, tra l’altro, grassi insaturi preziosi: Omega 3 e acido Alfa-linolenico; fitosteroli che contribuiscono alla riduzione del colesterolo cattivo; melatonina che funziona come regolatore del sonno e contribuisce a sollevare il tono dell’umore; polifenoli che hanno qualità antinfiammatorie e antiossidanti.

Uno snack ideale per sedare il senso di fame

Nel caso in cui nel corso della giornata, preferibilmente in mattinata o nel pomeriggio si dovessero sentire i morsi della fame, le noci hanno la capacità grazie a fibre, proteine e calorie di mettere a tacere il nostro stomaco, regalando immediatamente un senso di sazietà. È per questo che spesso vengono scelte come snack. Ma vengono anche inserite nelle diete ipocaloriche per dimagrire, anche se ovviamente in porzioni ridotte. Nelle giuste porzioni, infatti, favoriscono la costruzione di massa magra e contribuiscono a mantenere attivo il metabolismo.

Il consumo in pietanze salate e dolci

Possono essere assunte anche all’interno di pietanze dolci o salate, ma bisogna tenere in considerazione che trattandosi di un alimento che tende anche a regolarizzare le funzioni intestinali, potrebbero creare problemi nel caso in cui si avesse un problema intestinale transitorio o, peggio, cronico oppure nel caso di gastrite, in quanto potrebbero dare dei problemi nella digestione.

Anche l’altra frutta secca dà benefici all’organismo umano

Non solo le noci, ma un po’ tutta la frutta secca ha effetti benefici sull’organismo umano. Non sono, pertanto completamente da escludere dalla dieta neanche le mandorle, i pistacchi, le arachidi, gli anacardi, seppure ciascuna ha caratteristiche peculiari. Gli anacardi contengono più ferro, le mandorle e i pistacchi sono più ricchi di calcio, le noci hanno più grassi insaturi.