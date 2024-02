Perché mettere un rotolo di carta igienica nell’armadio? Il motivo ti svolta la giornata

In casa ci sono una serie di accorgimenti che in pochi conoscono per le pulizie, per mantenere il bucato fresco e profumato, per smacchiare i vestiti, per scrostare elettrodomestici. Tanti sono rimedi che si tramandano da generazioni, ma che sono stati sostituiti da detergenti o deodoranti chimici in commercio.

In alcuni casi, però, i metodi antichi sono non solo quelli più salutari, ma anche quelli più efficaci per ottenere risultati duraturi. Stavolta andremo a verificare cosa succede se mettiamo un rotolo di carta igienica nella biancheria pulita del bagno o nell’armadio. Il risultato vi sorprenderà…

Un rotolo di carta igienica può risultare prezioso: vediamo come

Prendete un rotolo di carta igienica, preferibilmente profumato, con un odore che vi risulta gradevole, e posizionatelo nell’armadio. In molti si staranno chiedendo quale può funzione può avere questo. Ebbene lo scopriremo subito insieme. Sappiate, comunque che quello che succederà vi sorprenderà.

La carta igienica riesce ad assorbire tutti gli odori sgradevoli che sono nel tuo armadio e, quindi, tra i tuoi abiti e la tua biancheria, rilanciando il profumo di cui è intrisa. Questo comporterà che i panni avranno un profumo di pulito e fresco, come se fossero stati appena lavati.

Un trucco che mantiene biancheria e vestiti sempre freschi e profumati

Un trucchetto semplice ed efficace al quale possiamo sommarne un altro, sempre al fine di mantenere i vestiti o asciugamani e lenzuola sempre come se fossero state appena lavate. In questo caso servono pochissimi ingredienti facilmente reperibili in casa: sale, una saponetta profumata, bicarbonato di sodio e una mascherina, come quelle che abbiamo utilizzato contro la diffusione del Covid.

Ecco un altro trucco

Prendere una ciotola, grattare un po’ di sapone profumato, aggiungere due cucchiai di sale e un cucchiaio di bicarbonato e mescolare bene. Intanto prendete la mascherina e tagliate un’estremità inserite tra i due veli della stessa il composto che avete realizzato e richiudetela con uno spago. Ora non resta che posizionarla all’interno del vostro armadio e, anche in questo caso, il risultato vi stupirà. Diffonderà un gradevole profumo tra i vostri abiti, eliminando qualsiasi odore poco gradevole, così da darvi la sensazione di indossare sempre capi appena presi dalla lavanderia. Si tratta di trucchetti semplici e facilmente realizzabili i cui risultati non solo sono sorprendenti, ma sono anche estremamente economici. Non resta che provare