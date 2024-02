Perché molte casalinghe stanno mettendo in un sacchetto di plastica la griglia del forno

I trucchi in casa sono molti. Tanti i rimedi per pulire gli elettrodomestici e componenti degli elettrodomestici senza sottoporsi a grandi sforzi. Andremo a scoprirne uno che riguarda la griglia del forno.

La griglia del forno è una componente che troppo speso risulta molto incrostata a causa dei grassi e degli oli di cottura oltre che da residui di cibo. E quando non viene pulita regolarmente, sgrassarla può diventare una vera e propria impresa con dispendio di energie e detergenti anche molto aggressivi, ma questo segreto renderà tutto più semplice, basta avere una busta di plastica che sia abbastanza grande da contenerla.

Il segreto per pulire la griglia del forno senza faticare troppo

Prima di tutto prendere una ciotola nella quale occorre versare acqua calda, ma non tanto da rischiare di bucare la busta di plastica. Aggiungere una pastiglia di detersivo per la lavastoviglie, se non aveste, allora potete anche usare detersivo in polvere per lavare i panni. A seguire unire anche tre o quattro cucchiai di bicarbonato di sodio e mescolare bene il composto fino a far sciogliere tutti gli ingredienti.

La busta di plastica è preziosa per far agire la soluzione

Una volta pronta questa soluzione, riporre la griglia nella busta e versarci dentro il composto. Chiudere bene così da non consentire fuoriuscite del liquido e lasciare agire, anche per una notte se la vostra griglia è particolarmente sporca. A seguire basta risciacquare con abbondante acqua pulita. Eventualmente ci fosse ancora qualche residuo, basta strofinare con una spugna, vedrete con quanta facilità lo sporco verrà via senza grandi sforzi. Una volta pulita asciugatela e riponetela nel forno.

Uno dei tanti trucchetti per facilitare le pulizie di casa

Se utilizzare questo procedimento periodicamente, vedrete quanto sarà più facile avere un forno sempre pulito e brillante e tutto senza grande impegno o sacrifici. A volte basta conoscere alcuni piccoli segreti per riuscire a rendere le faccende domestiche meno pesanti, ma soprattutto con risultati soddisfacenti e, in questo caso specifico, anche senza grande impegno economico. I prodotti utilizzati, infatti, sono reperibili in qualsiasi cucina. Bicarbonato di sodio e anche le pasticche per la lavastoviglie o il detersivo in polvere per i panni sono prodotti che si trovano facilmente in qualsiasi casa, seppure in pochi sanno che insieme sono un eccellente grassatore.