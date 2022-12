Perché scegliere finestre in legno

Chiudere la porta di casa e lasciare il mondo fuori. Quando si rientra dopo una giornata di lavoro, magari stanchi o stressati, non c’è niente di meglio che lasciare lontano tutti pensieri e tuffarsi nella calda atmosfera familiare, allontanando lo stress in un ambiente tutto nostro.

Per questo è importante che la nostra abitazione sia quanto più accogliente possibile, anche nei dettagli. Che ci dia quell’immagine di “casa”, anche se piccola, di punto fermo, di posto dove possiamo sempre trovare la tranquillità. E la sicurezza. Uno degli elementi che caratterizza la casa, e la sua sicurezza, oltre che definirne i dettagli, sono le finestre.

Un ambiente pieno di luce

Le finestre hanno un’importanza fondamentale, visto che danno luce alla nostra casa. Un’abitazione luminosa diventa immediatamente più accogliente e ci fa sentire più a nostro agio. Ma che tipo di finestre scegliere? Quali sono gli infissi migliori?

Ancora oggi, nonostante i materiali moderni abbiano provato a soppiantarlo, il legno è sicuramente la materia prima migliore per i serramenti. Lo possiamo vedere osservando le finestre in legno Pasqualini.

Grazie agli ottimi materiali utilizzati e all’esperienza del personale, le finestre in legno della Fratelli Pasqualini di Pomezia rispettano sempre la qualità, il design e le ottime prestazioni nel tempo.

I vantaggi degli infissi in legno

Ma perché scegliere delle finestre in legno invece che in acciaio o in un altro materiale? Vediamo quali sono i vantaggi e le caratteristiche di questo materiale.

Il legno, che per sua natura è un materiale isolante, trasmette calore e dona eleganza a tutti gli ambienti di qualsiasi casa. È possibile adattarlo a forme uniche e particolari, oltre che di grandi dimensioni e, grazie all’evoluzione della tecnologia, anche con il legno si hanno delle prestazioni eccellenti per quanto riguardo la tenuta termica e l’isolamento degli ambienti.

Con il legno è possibile realizzare infissi dalle dimensioni importanti, oltre a personalizzarli con forme uniche e finiture particolari.

Si possono lasciare nella colorazione originale del legno, oppure verniciare in qualsiasi colore: questo permette di ottenere sia una finestra di design che una dall’effetto rustico. Danno sicuramente un tocco di valore alla casa.

La manutenzione

Le finestre in legno hanno bisogno di manutenzione, ma niente di particolarmente complicato. Serve una cura adeguata, ma non più difficoltosa rispetto a quella di altri serramenti. Conviene seguire le indicazioni del rivenditore e quanto eventualmente indicato sul libretto di manutenzione della finestra. Riguardo al prezzo, la finestra in legno ha un costo superiore rispetto a quella in pvc, ma il suo valore è di gran lunga più elevato. È sicuramente migliore sia a livello estetico che qualitativo, ideale per case classiche ed eleganti, ma anche per abitazioni moderne.