La scelta del sito con cui portare avanti il proprio gioco d’azzardo oppure fare puntate su eventi di sport online, a partire dal calcio, è fondamentale. Trovare un casinò e un bookmaker di qualità garantisce il massimo di tranquillità a chi apre un conto. Tra i nuovi operatori che si stanno segnalando per la bontà della propria offerta c’è anche Newgioco, operatore che si propone di farsi largo in una concorrenza estremamente qualificata. Andiamo a capire il reale livello di Newgioco in questa recensione.

Sito www.newgioco.it Licenza GAD 15133 Sede Via Casilina 32, Roccasecca (FR), 03038, Italia Fondazione 2016 Giochi top Legacy of Dead, Starbust, Blood Suckers Fornitori principali Play’n GO, NetEnt, PragmaticPlay, Evolution

Quali sono i fattori da privilegiare nella scelta del sito con cui giocare

Per ogni giocatore alla ricerca di una piattaforma che funga da casino e bookmaker su cui scommettere, è molto importante seguire una strategia in grado di individuare un interlocutore affidabile, si tratti di Newgioco o altro operatore. Troppi, però, nel farlo privilegiano fattori magari importanti ai loro occhi, ma parziali, in particolare i bonus di benvenuto. Proviamo quindi a fare una lista completa in tal senso, nella quale non possono mancare:

Un congruo numero di metodi di pagamento per il proprio account (carta di credito, bonifico, PayPal ).

Una offerta di giochi varia ed elevata, in cui siano presenti slot machine, etc.).

Nel caso la piattaforma offre scommesse sportive, il numero delle discipline e manifestazioni di sport come il calcio.

Le promozioni di reale qualità, come bonus di benvenuto, programma VIP, tornei e cashback.

I servizi tesi a facilitare tutti i giocatori, a partire da quello di assistenza.

Una app mobile e una sezione live.

Molti utenti vogliono giocare in ogni momento e confrontandosi con croupier in carne e ossa. Se si intende recensire un sito o bookmaker, come Newgioco, questi sono i fattori da valutare per primi, cui se ne aggiunge un altro fondamentale: la sicurezza per chi intende divertirsi e scommettere.

La sicurezza è fondamentale

Anche nel caso della recensione sul sito Newgioco occorre ricordare con vigore come il fattore da cui non si può prescindere in fase di scelta è la sicurezza. Quando si mettono euro sul deposito o si rilasciano dati sensibili per l’iscrizione, occorre essere sicuri di poterlo fare senza problemi. Per capire meglio il motivo di un consiglio simile basta in effetti leggere questo articolo.

Guardare ai bonus e alle altre promo di benvenuto, ai metodi di pagamento, al numero dei giochi o alle quote delle scommesse sportive di una piattaforma può essere un boomerang ad ogni effetto, se il sito non è sicuro. Per poter essere definito tale, un operatore come Newgioco deve garantire, in particolare:

Il possesso di una licenza di gioco ADM, ex AAMS, per i siti di gaming e bookmaker in Italia.

Tecnologie di sicurezza di ultima generazione, in grado di mettere al riparo dagli hacker.

Sono infatti sempre più comuni gli attacchi ai soldi messi in deposito sul conto, e i dati rilasciati durante l’iscrizione. Quella di Newgioco casino è una offerta che rende possibile il massimo di tranquillità ai giocatori online, sin dalla visita iniziale. Tutti gli operatori dotati di licenza sono infatti tenuti a rispettare le leggi. Prima di versare euro su un deposito è quanto mai opportuno sincerarsi sul rispetto di queste condizioni.

Quali sono le migliori caratteristiche di Newgioco?

Come abbiamo già ricordato nella recensione, Newgioco si propone di scalare le gerarchie, e di proporsi come sito di gioco e scommesse online in grado di reggere il confronto con gli operatori più noti.

Per farlo Newgioco ha puntato su alcune caratteristiche ben precise, ovvero:

Un numero elevato di giochi e scommesse sugli sport, con quote elevate.

Una buona offerta di bonus di benvenuto su slot machine e giochi da casino per chi porta a compimento la registrazione.

La sicurezza resa possibile dal godimento di una licenza ADM, ex AAMS.

Anche se manca una app mobile, occorre comunque sottolineare che la sezione per giocare in mobilità approntata da Newgioco.it risulta estremamente performante. Possiamo quindi dire che il portale di Newgioco casino riesce a fungere da buon polo di attrazione per i giocatori che guardano in primis alla sostanza.

Perché scegliere Newgioco?

Naturalmente, quando si sceglie il sito o il bookmaker cui affidarsi per puntare i propri euro online, i giocatori si pongono una precisa domanda: per quale motivo dovrei scegliere questo portale piuttosto che altri? Anche per Newgioco casinò la domanda è d’obbligo.

Abbiamo visto in questa recensione di Newgioco che in quanto a offerta di poker o slot machine, anche in versione live con croupier in carne e ossa il sito è in grado di competere anche con operatori di lungo corso. Così come le promozioni e i bonus possono sono da considerare assolutamente concorrenziali. Se si guarda a Newgioco.it in qualità di bookmaker, possiamo poi notare come le quote su calcio e sport in generale siano adeguate, mentre il numero di eventi e mercati in offerta è assolutamente all’altezza.

Per quanto riguarda invece i difetti di Newgioco, quello più evidente è rappresentato dalla mancanza di una app mobile, comunque limitato da una versione per la mobilità di buon livello. Per il resto, Newgioco casino può essere considerato nella media, strappando comunque una sufficienza piena in fase di giudizio. Proprio questa buona recensione, in definitiva, può essere considerata il vero motivo di iscriversi al portale per giocare e scommettere. Trattandosi di un sito, quello di Newgioco nato nel 2016 ci si può attendere infatti grande attenzione agli utenti che hanno già effettuato la registrazione e una crescita qualitativa tesa a strappare clienti alla concorrenza.

Conclusioni

Scegliere un casino o un bookmaker online guardando soltanto ai bonus di benvenuto, alle promozioni per gli utenti che intendono aprire un conto, ai metodi di deposito e pagamento, al numero dei giochi, alla varietà delle scommesse che offre sugli eventi di sport sarebbe un errore.

Il primo aspetto che occorre monitorare, prima di effettuare una registrazione, e versare euro per giocare a poker o con le slot machine, mobile o live, è la sicurezza. Questa necessità viene realizzata in pieno soltanto da un sito dotato di licenza ADM, ex AAMS. Tutti i bookmaker e casino che ne hanno una devono infatti rispondere per prima cosa alle leggi italiane, come nel caso di Newgioco. Non facendolo perdono il diritto ad averne una.

Proprio per questo motivo si può guardare con interesse ad un portale come casinò Newgioco, ove le scommesse sportive su tornei ed eventi e il gioco con slot, poker o roulette avvengono in un ambiente totalmente sicuro. Per gli utenti è quindi possibile concentrarsi sul paniere di soluzioni che offre la piattaforma di Newgioco, senza doversi preoccupare di vedere scomparire gli euro messi in deposito sul conto o della sottrazione delle informazioni personali rilasciate in sede di registrazione. Per chi si propone di evitare rischi giocando sul web, Newgioco.it è quindi in grado di rappresentare una soluzione ideale e da prendere assolutamente in considerazione.